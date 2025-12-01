Tras quedar eliminado del Torneo Apertura 2025 a manos de Cruz Azul, inició oficialmente el mercado de fichajes para el Club Deportivo Guadalajara y este lunes arrancó con todo, pues primero se dio a conocer que Ángel Sepúlveda está cerca de regresar a Verde Valle y ahora que Chivas llevaría mano por Brian Gutiérrez.

Esta información fue revelada desde Argentina por el reconocido periodista, César Luis Merlo, quien en plática con Futboltuber dio a conocer que la directiva del Rebaño Sagrado, encabezada por Amaury Vergara y Javier Mier, presidente y director deportivo, respectivamente, lleva ventaja sobre Rayados de Monterrey.

“Hoy la realidad es que Chivas ha subido un poco más el dinero. Viste las carreras de autos, este Chivas está haciendo así, se le está adelantando a Monterrey, así que yo lo veo más para Chivas que para Monterrey, pero no veo la carrera terminada”, mencionó el comunicador sudamericano.

Cabe mencionar que ambos equipos mostraron interés por el jugador del Chicago Fire desde hace un par de semanas, pero esto fue en aumento luego de que recibira el pasaporte mexicano, ya que es estadounidense por nacimiento, pero mexicano por sus padres.

¿Qué jugadores mexicoamericanos han estado en Chivas?

De lograr Chivas su contratación en este mercado de fichajes, Brian Gutiérrez se uniría a los últimos mexicoamericanos que han estado en Verde Valle como Cade Cowell, Isaac Brizuela, Alejandro Zendejas, Miguel Ponce, entre otros elementos.