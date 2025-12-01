Si bien Javier “Chicharito” Hernández fue arropado por sus compañeros del Club Deportivo Guadalajara al finalizar el partido de Vuelta de los Cuartos de Final, sorprendió que un jugador de Cruz Azul en lugar de festejar se le acercara para animarlo.

Ese fue el mediocampista mexicano, Erik Lira, y el momento fue captado por FOX, pues esto no se vio en la transmisión de TUDN y llamó la atención de los que se encontraban en el Estadio Olímpico Universitario.

Cabe recordar que el histórico jugador mexicano tuvo la oportunidad de meter con ese penal a Chivas a las Semifinales del Torneo Apertura 2025 y enfrentar a los Diablos Rojos del Toluca, pero mandó el esférico a la tribuna sin ninguna dirección a la portería de Andrés Gudiño.

Destacar que el contrato del exjugador del Manchester United, Real Madrid, entre otros, cob el Rebaño Sagrado termina en este mes y todo parece indicar que no entra planes de Gabriel Milito, así que sería la primera baja para el Torneo Clausura 2026.

El abrazo de Erik Lira y “Chicharito” Hernández.

¿Qué pasará con “Chicharito” Hernández tras su inminente salida de Chivas?

De acuerdo con su amigo, Sergio Dipp, Javier Hernández todavía no tiene pensado colgar los botines, por lo que es probable que siga su carrera en Estados Unidos, donde ya estuvo de 2020 a 2023 con Los Ángeles Galaxy (LA Galaxy), aunque el periodista de ESPN no reveló el equipo.