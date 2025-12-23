Javier “Chicharito” Hernández sigue dando mucho de qué hablar. En esta ocasión, Gustavo Mendoza, periodista de FOX Sports México, quien en el programa “La Última Palabra” lamentó que las nuevas generaciones se queden con la imagen de CH14 fallando el penal ante Cruz Azul en los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025.

“Me quedé impactado ahorita que volvi a ver la imagen. No puedo sacar la frustración de mi mente, duele muchísimo que esa imagen, ese penal sea el último recuerdo de esta generación que no lo vio triunfar con el Guadalajara”, mencionó.

“Un Javier Hernández nervioso, dominando el balón, un pena raro, me duele mucho que esa sea la última imagen. El recuerdo que va a perseguir a esta generación que mo lo vio triunfar como muchos de nosotros es que sea ese penal que mandó a la tribuna”, agregó el comunicador.

Y es que al exjugador del Manchester United, Real Madrid, Sevilla, entre otros, no le tocó tirar un penal cualquiera, sino el que pudo significar el pase de Chivas a las Semifinales del Torneo Apertura 2025, pues se originó en los minutos finales del encuentro de Vuelta de los Cuartos de Final.

Cabe mencionar que días después de esa tragedia, el Club Deportivo Guadalajara hizo oficial su salida ya que no entraba en los planes de Gabriel Milito de cara al Torneo Clausura 2026, así que ahora es agente libre.

¿Qué viene para Chicharito Hernández?

Con información de Sergio Dipp, periodista de ESPN, Javier “Chicharito” Hernández no permitirá que esa falla sea la última imagen de su carrera, así que su intención es encontrar un equipo para finalizar su etapa como futbolista profesional de una manera más digna.

“Lo conozco tan bien que él no va a dejar que esta sea su última imagen como futbolista“, mencionó el comunicador”. No obstante, CH14 no tiene nada concreto, pero no se descarta que regrese a la Major League Soccer (MLS).