Chivas se alista de la mejor manera para llegar al inicio del Clausura 2026 cuando debute contra Pachuca por la jornada uno. Por otro lado, dan a conocer que Gabriel Milito quiere a tres capitanes en su equipo ante la salida de varios referentes y que Luis Romo, Roberto Alvarado y Fernando González ocuparían ese lugar.

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado ha encontrado a varios referentes en la plantilla con la larga limpia de jugadores que pretende realizar. Especialmente ante la salida de Isaác Brizuela y Chicharito Hernández sumado a los tres jugadores que no entran en planes: Érick Gutiérrez, Alan Mozo y Alan Pulido.

Ante estas bajas Chivas se quedó con un solo capitán confirmado: Luis Romo. Por esta razón dan a conocer que Gabriel Milito quiere a tres jugadores con ese rol y revelaron que ya hay una lista de nombres que perfilan para hacerlo.

Javier Hernández fue capitán en Chivas. (Foto: IMAGO7)

“Para este torneo verinedo Luis Romo, Roberto Alvarado y (Fernando) Oso González son los 3 que están en línea al momento”, reveló Alex Ramírez en su canal de YouTube. Cabe destacar que detrás de ellos queda nombres como Gilberto Sepúlveda, que ya sabe lo que es porta el gafete, y Ángel Sepúlveda, un futbolista experimentado.

¿Cuándo debuta Chivas en el Clausura 2026?

Chivas debutará en el Clausura 2026 de la Liga MX ante Pachuca por la jornada uno en el Estadio Akron. El partido comenzará a las 17:00 del Centro de México y podrá verse por Amazon Prime en México, mientras que en Estados Unidos por Telemundo.