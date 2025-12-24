Después de lo que fue el triste final de su etapa como jugador de las Chivas de Guadalajara, Chicharito Hernández se había llamado al silencio en redes sociales, donde comúnmente suele mostrarse muy activo. El delantero apenas había publicado un reflexivo mensaje después de todas las críticas por su penal fallado ante Cruz Azul, pero esta vez se mostró ya más alejado de su faceta como jugador.

Chicharito reapareció en redes sociales para mostrarse de vacaciones por New York, en busca de café y en tiendas de ropa. El atacante de 36 años se tomó algunas fotografías con fanáticos que lo reconocieron durante su paseo; incluso, aseguró que un grupo de aficionados era de Guadalajara y por eso le habían reconocido.

Antes de ese video, además, Chicharito también compartió una fotografía jugando al golf, un deporte que se le volvió habitual en los últimos años y que se mostró practicando en más de una oportunidad. El atacante se mostró con una sonrisa, aparentemente despreocupado mientras se define qué será de su carrera profesional tras acabar contrato con el Rebaño Sagrado.

Chicharito reapareció en redes sociales jugando al golf (Instagram)

Sergio Dipp negó los rumores sobre Chicharito

Mientras se desconocen novedades sobre el futuro de Chicharito, su periodista y amigo, Sergio Dipp, negó las versiones que situaban al exdelantero como posible incorporación para la mesa de debate de ESPN. De hecho, insistió en que el delantero no se retirara del futbol profesional: “Lo conozco tan bien que él no va a dejar que esta sea su última imagen como futbolista”, expresó.