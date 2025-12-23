El Club Deportivo Guadalajara está viviendo sus últimos días en Isla Navidad, Colima, donde realiza su pretemporada rumbo al Torneo Clausura 2026 y este martes compartió algunas fotografías del entrenamiento acompañadas de un mensaje que llena de mucha ilusión a la afición.
“Cada vez falta menos para verlos, Chivahermanos”, escribió el Rebaño Sagrado en sus diferentes plataformas, provocando un sinfin de comentarios de los seguidores rojiblancos que anhelan ver de nueva cuenta en acción al equipo de Gabriel Milito.
“Los extraño mucho, pero ya casi”, “Profe Milito, todos los Chivahermanos confiamos en ti”, “No están listos para lo que Gabriel Milito está preparando”, se lee.
Cabe mencionar que este domingo el Club Deportivo Guadalajara sostendrá su primer partido de preparación de cara a la siguiente campaña del máximo circuito del balompié azteca, donde buscarán superar lo hecho en el Torneo Apertura 2025.
¿Contra qué equipo juega Chivas su primer partido de pretemporada?
Su primer rival del Club Deportivo Guadalajara en esta pretemporada será Irapuato de la Liga de Expasión MX. Dicho encuentro se llevará a cabo este domingo 28 de diciembre en la cancha del Estadio Sergio León, a las 17:00 horas, tiempo del centro de México.