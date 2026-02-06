El buen momento de las Chivas de Gabriel Milito no pasa desapercibido en la Liga MX. Con cuatro triunfos en cuatro partidos disputados, el Guadalajara se mantiene como uno de los equipos más consistentes en el arranque del Clausura 2026 y este viernes buscará extender su paso perfecto cuando visite a Mazatlán, en el duelo correspondiente a la Jornada 5.

En ese contexto, el controvertido periodista David Faitelson volvió a rendirse ante el funcionamiento del Rebaño Sagrado y lanzó una defensa contundente frente a quienes intentan minimizar el arranque rojiblanco. En su programa ‘Faitelson sin censura’, el comunicador se mostró en desacuerdo con cierta tendencia a que desacreditar la temporada de las Chivas, destacando que los resultados y las formas hablan por sí solos.

Faitelson subrayó que, si bien el calendario del Guadalajara se complicará en las próximas semanas, el equipo muestra señales claras de identidad: “Este equipo parece jugar con idea, con armonía, con orden, con concentración y también con vitalidad. Gabriel Milito ha logrado darle un estilo de juego donde los futbolistas se sienten seguros, confiados y un estilo que al mismo tiempo le agrada a los aficionados”.

Además, resaltó la aparición de jóvenes que han levantado la mano, encabezados por el goleador Armando González, así como nombres como Richard Ledezma, Bryan González, Brian Gutiérrez, José Castillo y Efraín Álvarez, asegurando que Chivas “promete ser un protagonista del torneo”.

Faitelson compara a las Chivas de Milito con las de Almeyda

Finalmente, el analista recordó que la Liguilla representará un reto distinto, especialmente por las posibles bajas de seleccionados rumbo al proceso mundialista, pero fue categórico al cerrar su análisis: “Sea como sea, Chivas es el mejor. Y me parece que estamos viendo la versión más cercana a los días de Matías Almeyda. Le moleste a quien tenga que molestarle”, concluyó.