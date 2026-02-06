Chivas vive los últimos meses de su relación comercial con Puma, la marca que ha vestido al Guadalajara en los últimos años y que será reemplazada por Nike a partir del verano. Aunque el nuevo contrato aún no entra en vigor, la empresa estadounidense ya ha comenzado a dejar pistas claras de su llegada, con presencia de los colores rojiblancos tanto en el Estadio Akron como en plazas emblemáticas de Guadalajara y Zapopan.

De acuerdo con información de Diario Récord, estas señales de la nueva alianza entre Chivas y Nike no habrían caído nada bien en los altos mandos de Puma. Incluso, desde que se enteraron de que el Guadalajara no renovaría contrato con ellos, habrían comenzado una especie de “venganza” contra el club, limitándose a cumplir únicamente con lo indispensable dentro de la relación comercial.

Puma y Chivas solo mostraron el jersey.

Según el mismo medio, Puma dejó de darle un trato preferencial a Chivas desde que supo que el vínculo estaba sentenciado. En varios casos, el material enviado al club habría sido el mínimo necesario e incluso incompleto, una situación que ya habría generado molestia en el Rebaño Sagrado, que ahora espera con ansias el fin del contrato para que Nike tome oficialmente el control, algo que ocurrirá en julio de 2026.

En medio de esta recta final, Puma ha intentado exprimir los últimos meses del acuerdo lanzando una serie de jerseys y camisetas conmemorativas por el 120 aniversario del club. Sin embargo, estos diseños han sido, en el mejor de los casos, polémicos para la afición, con opiniones muy divididas y fuertes críticas, especialmente por los colores elegidos para dichas prendas.

¿Cuándo podremos ver el nuevo uniforme de Chivas ahora con Nike?

Aunque ya es un secreto a voces que Chivas será vestido por Nike y que la marca estadounidense incluso ha comenzado a dejar guiños de esta nueva etapa, el Guadalajara deberá esperar. Por cláusulas de exclusividad, el club no puede mostrar ni utilizar productos de Nike hasta que el contrato con Puma concluya oficialmente, por lo que será hasta el mes de julio cuando se presenten los nuevos uniformes rojiblancos.