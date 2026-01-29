Este jueves se hizo la presentación oficial de la nueva playera de Chivas que diseñó la empresa Puma en esta recta final de su contrato con la escuadra rojiblanca, por lo que mucha gente piensa que es la última indumentaria que realizó para los tapatíos, pero todo parece apuntar que no es así.

Después de una relación de casi 10 años entre el Guadalajara y la empresa alemana, todo parece indicar que el acuerdo está viviendo sus últimos meses, por lo que la compañía europea trataría de aprovechar este lapso que queda de contrato y tendría preparadas dos sorpresas para los aficionados de la escuadra de la Perla de Occidente.

Aunque es cierto que para este año futbolístico ya se presentaron las tres indumentarias rojiblancas, el influencer y distribuidor de jerseys, Futboltuber, reveló que Puma podría sacar dos nuevas playeras en las próximas semanas antes de despedirse en verano del chiverío.

“En las últimas horas se ha hablado mucho de que esta jersey es con la que se despide Puma. No va por ahí. Puma todavía tiene en planes y si le dan los tiempos, porque administrativamente ha habido cambios en la cúpula de Puma México, en marzo estarían sacando la jersey verde por el Mundial.

“Lo que sí es sincho es que Puma va a sacar la de 120 años en mayo. Todo apunta a un jersey foliado, de venta general. Puma se quiere despedir también por la puerta grande”, explicó el creador de contenido en su canal de YouTube.

¿Por qué no se ha anunciado el acuerdo entre Chivas y Nike?

Debido a que el Guadalajara aún tiene contrato vigente con Puma, no se puede hacer oficial ningún otro convenio con otra empresa que confeccione las indumentarias rojiblancas; sin embargo, ya habría un acuerdo y por ello Nike ya estaría trabajando en los diseños de la próxima playera del chiverío de cara al Apertura 2026.