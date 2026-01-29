Desde la llegada de Jorge Vergara a Chivas, comenzaron a impulsarse a nuevos talentos desde las fuerzas básicas, por lo que algunos entrenadores han apostado por debutar a varios juveniles, en donde algunos lograron consolidarse en el primer equipo y otros tuvieron que crear su historia lejos del Rebaño.

Tal es el caso del exmediocampista del Guadalajara, Jorge Mora, quien era considerado un gran prospecto dentro de la cantera rojiblanca, en donde José Luis Real se encargó de impulsarlo; sin embargo, no pudo mantenerse en la escuadra rojiblanca y comenzó su peregrinar en otros clubes, principalmente de la división de Ascenso.

El Gordo salió el chiverío para el Apertura 2012 para pasar por las filas del Correcaminos, Cruz Azul Hidalgo, Deportivo Los Altos, Coras de Tepic, Leones Negros, Tepatitlán, Alacranes de Durango y Alebrijes de Oaxaca, terminando su andar en las canchas al término del Apertura 2023, aunque anunció su retiro hasta comienzos del 2024.

Sin embargo, Jorge Mora se habría preparado para convertirse en director técnico, por lo que ahora estaría integrado al cuerpo técnico del Tepatitlán en fuerzas básicas o al menos así lo presumió en su cuenta de Instagram.

¿Cómo fue el debut Jorge Mora con Chivas?

El Gordo venía brillando en fuerzas básicas del Guadalajara, sobre todo por su educada pierna izquierda, en donde no tardó en demostrar esa calidad en la Liga MX durante el partido contra Pachuca del 19 de febrero del 2011, en donde José Luis Real le dio el voto de confianza para ir de titular.

Mora tardó solamente 26 segundos en estrenarse en la Liga MX tras un desborde de Alberto Medina que mandó un pase a Érick Torres, quien descargó para dejar al juvenil frente al portero y definir con potencia para abrir el marcador y encaminar a la goleada que terminó 4-1 en favor de los tapatíos.