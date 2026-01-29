El futbol es un deporte que despierta emociones en la mayoría de las personas del planeta; sin embargo, la emoción y el amor al futbol no son solamente los únicos motivadores para tratar de llegar a Primera División y así lo confirma el nuevo refuerzo de las fuerzas básicas de Chivas, Kevin García.

El mediocampista de 18 años nació en Reedley, California, pero es hijo de padres mexicanos, quienes habrían realizado múltiples esfuerzos para impulsar el talento de su hijo, el cual le abrió la puerta al club más grande de México, el Guadalajara.

“Andábamos de aquí para allá. A San Diego o a San Francisco, a dónde sea. Desde chiquito hasta donde está ahorita“, declaró su papá, José Luis García en entrevista con Telemundo.

El propio Kevin García rompió el silencio y confirmó su ilusión por llegar al conjunto del Rebaño Sagrado, en donde dejó en claro que su principal motivación es ayudar económicamente a su familia para que sus padres ya no tengan la necesidad de trabajar.

“Trabajé muchos años para estar aquí. Estaba muy orgulloso, mi familia igual y pues la gente me dice felicitaciones y todo eso es muy bonito.

“Es muy difícil y lindo fuera de casa, pero sé que el sacrificio que estoy haciendo, quiero retirar a mis papás“, declaró el nuevo futbolista rojiblanco.

¿Por qué su familia era aficionada a los Pumas?

“Mi familia siempre le ha ido a los Pumas porque siempre estaba con mi abuelito y veíamos los juegos de Pumas, pero siempre quería jugar en un club grande como Chivas“, explicó Kevin García en palabras al medio antes mencionado.