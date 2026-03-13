Este fin de semana se llevará a cabo la Jornada 11 del Torneo Clausura 2026 y uno de los partidos que más llama la atención es el enfrentamiento entre el Club Deportivo Guadalajara y Santos Laguna.

Nuestras Chivas pasan por una etapa alentadora en la campaña y actualmente se mantiene en la tercera posición de la tabla general con 21 unidades, producto de siete victorias y dos derrotas.

El equipo de Gabriel Milito logró reencontrarse con su mejor versión luego de imponerse en el Clásico Tapatío ante los Rojinegros del Atlas, un triunfo que devolvió tranquilidad tras dos tropiezos consecutivos que habían generado dudas en Verde Valle.

Por su parte, los “Guerreros” vive un certámen lleno de dificultades debido a que se ubican en el último lugar de la clasificación con apenas cinco puntos, consecuencia de un triunfo, dos igualadas y siete descalabros.

Chivas buscará ante Santos Laguna su octava victoria.

¿Cuál es la posible alineación de Chivas vs. Santos Laguna?

Se espera que Gabriel Milito salga con: Raúl Rangel, José Castillo, Daniel Aguirre, Diego Campillo, Bryan González, Richard Ledezma, Omar Govea, Rubén González, Efraín Álvarez, Roberto Alvarado y Armando González.

Cabe mencionar que dicho partido se llevará a cabo este sábado 13 de marzo en la cancha del Estadio Akron, a las 17:07 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por Amazon Prime.