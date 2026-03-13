El mercado del futbol siempre genera comparaciones interesantes, así que de cara al partido entre el Club Deportivo Guadalajara y Santos Laguna, correspondiente a la Fecha 11 del Torneo Clausura 2026, hablaremos de la diferencia salarial entre Armando González y Lucas Di Yorio.

De acuerdo con las estimaciones del portal especializado Transfermarkt, ambos futbolistas tienen valores de mercado bastante diferentes, lo que refleja el momento que atraviesan dentro de la Liga MX.

Según la fuente antes mencionada, el atacante de Chivas tiene actualmente un valor aproximado de 7 millones de euros, equivalente a poco más de 143 millones de pesos mexicanos, al tipo de cambio actual.

Esta cifra lo coloca como uno de los atacantes mexicanos jóvenes mejor posicionados en el mercado debido a que su crecimiento ha sido constante y su protagonismo en Chivas ha provocado que su cotización vaya en aumento.

Armando González tiene un valor de 7 MDE.

Por su parte, el goleador argentino cuenta con un valor cercano a 2 millones de euros, es decir, poco más de 51 millones de pesos mexicanos, al tipo de cambio actual.

Cabe mencionar que el artillero sudamericano se ha consolidado como una de las referencias ofensivas del conjunto lagunero gracias a su capacidad goleadora y presencia dentro del área.

Lucas Di Yorio tiene un valor de 2 MDD.

¿Cuántos goles lleva Armando González y Lucas Di Yorio en el Torneo Clausura 2026?

En el caso de Armando “Hormiga” González, cuenta con seis goles en 639 minutos disputados, divididos en nueve compromisos, todos ellos como titular, mientras que Lucas Di Yorio registra hasta ahora cuatro tantos en 597 minutos, repartidos en siete partidos, todos ellos como titular.

Destacar que dicho enfrentamiento se llevará a cabo este sábado 13 de marzo en la cancha del Estadio Akron, a las 17: 07 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por Amazon Prime.