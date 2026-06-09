La espera por fin terminó y la Liga MX decidió destapar el calendario de competencia del Apertura 2026 previo al arranque de la Copa del Mundo 2026, por lo que este martes develó todo el itinerario de los 18 clubes del futbol mexicano, por lo que Chivas ya conoce su camino rumbo a la estrella número 13.

El Guadalajara es considerado desde ahora como un serio contendiente al campeonato debido a las gratas impresiones que dejó en el Clausura 2026 bajo la tutela de Gabriel Milito, llegando hasta Semifinales pese a las cinco bajas por la convocatoria de la Selección Mexicana.

Hay que recordar que el Apertura 2026 dará comienzo el 16 de julio y concluirá el 13 de diciembre, siempre y cuando, Toluca no llegue a la serie por el título, ya que podría alargar el torneo hasta el 27 de diciembre debido a su participación en la Copa Intercontinental.

Calendario oficial de Chivas para el Clausura 2026

  • Jornada 1
    Guadalajara vs Toluca
    Sábado 18 de julio / 7:07 PM
    Estadio Akron
  • Jornada 2
    Guadalajara vs FC Juárez
    Sábado 25 de julio / 5:07 PM
    Estadio Akron
  • Jornada 3
    Puebla vs Guadalajara
    Viernes 31 de julio / 7:00 PM
    Estadio Cuauhtémoc
  • Jornada 4
    Santos vs Guadalajara
    Domingo 16 de agosto / 7:00 PM
    Estadio TSM
  • Jornada 5
    Guadalajara vs Tijuana
    Sábado 22 de agosto / 5:07 PM
    Estadio Akron
  • Jornada 6
    Pachuca vs Guadalajara
    Sábado 29 de agosto / 5:00 PM
    Estadio Hidalgo
  • Jornada 7
    Atlético de San Luis vs Guadalajara
    Sábado 5 de septiembre / 5:00 PM
    Estadio Libertad Financiera
  • Jornada 8
    Guadalajara vs Pumas
    Domingo 13 de septiembre / 6:07 PM
    Estadio Akron
  • Jornada 9
    América vs Guadalajara
    Sábado 19 de septiembre / 9:00 PM
    Estadio Banorte
  • Jornada 10
    Guadalajara vs Querétaro
    Sábado 26 de septiembre / 5:07 PM
    Estadio Akron
  • Jornada 11
    Atlas vs Guadalajara
    Sábado 10 de octubre / 7:00 PM
    Estadio Jalisco
  • Jornada 12
    Guadalajara vs Tigres
    Sábado 17 de octubre / 5:07 PM
    Estadio Akron
  • Jornada 13
    Guadalajara vs Necaxa
    Martes 20 de octubre / 9:07 PM
    Estadio Akron
  • Jornada 14
    Monterrey vs Guadalajara
    Sábado 24 de octubre / 7:00 PM
    Estadio BBVA
  • Jornada 15
    Guadalajara vs Atlante
    Sábado 31 de octubre / 7:07 PM
    Estadio Akron
  • Jornada 16
    León vs Guadalajara
    Domingo 8 de noviembre / 8:00 PM
    Estadio Nou Camp
  • Jornada 17
    Guadalajara vs Cruz Azul
    Domingo 22 de noviembre / 5:07 PM
    Estadio Akron