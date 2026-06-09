El Guadalajara ya conoce cuál es el camino que deberá recorrer para poder bordar otra estrella en su escudo en el próximo certamen del futbol mexicano.

La espera por fin terminó y la Liga MX decidió destapar el calendario de competencia del Apertura 2026 previo al arranque de la Copa del Mundo 2026, por lo que este martes develó todo el itinerario de los 18 clubes del futbol mexicano, por lo que Chivas ya conoce su camino rumbo a la estrella número 13.

El Guadalajara es considerado desde ahora como un serio contendiente al campeonato debido a las gratas impresiones que dejó en el Clausura 2026 bajo la tutela de Gabriel Milito, llegando hasta Semifinales pese a las cinco bajas por la convocatoria de la Selección Mexicana.

Hay que recordar que el Apertura 2026 dará comienzo el 16 de julio y concluirá el 13 de diciembre, siempre y cuando, Toluca no llegue a la serie por el título, ya que podría alargar el torneo hasta el 27 de diciembre debido a su participación en la Copa Intercontinental.

Calendario oficial de Chivas para el Clausura 2026

Jornada 1

Guadalajara vs Toluca

Sábado 18 de julio / 7:07 PM

Estadio Akron

Jornada 2

Guadalajara vs FC Juárez

Sábado 25 de julio / 5:07 PM

Estadio Akron

Jornada 3

Puebla vs Guadalajara

Viernes 31 de julio / 7:00 PM

Estadio Cuauhtémoc

Jornada 4

Santos vs Guadalajara

Domingo 16 de agosto / 7:00 PM

Estadio TSM

Jornada 5

Guadalajara vs Tijuana

Sábado 22 de agosto / 5:07 PM

Estadio Akron

Jornada 6

Pachuca vs Guadalajara

Sábado 29 de agosto / 5:00 PM

Estadio Hidalgo

Jornada 7

Atlético de San Luis vs Guadalajara

Sábado 5 de septiembre / 5:00 PM

Estadio Libertad Financiera

Jornada 8

Guadalajara vs Pumas

Domingo 13 de septiembre / 6:07 PM

Estadio Akron

Jornada 9

América vs Guadalajara

Sábado 19 de septiembre / 9:00 PM

Estadio Banorte

Jornada 10

Guadalajara vs Querétaro

Sábado 26 de septiembre / 5:07 PM

Estadio Akron

Jornada 11

Atlas vs Guadalajara

Sábado 10 de octubre / 7:00 PM

Estadio Jalisco

Jornada 12

Guadalajara vs Tigres

Sábado 17 de octubre / 5:07 PM

Estadio Akron

Jornada 13

Guadalajara vs Necaxa

Martes 20 de octubre / 9:07 PM

Estadio Akron

Jornada 14

Monterrey vs Guadalajara

Sábado 24 de octubre / 7:00 PM

Estadio BBVA

Jornada 15

Guadalajara vs Atlante

Sábado 31 de octubre / 7:07 PM

Estadio Akron

Jornada 16

León vs Guadalajara

Domingo 8 de noviembre / 8:00 PM

Estadio Nou Camp