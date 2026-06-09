La espera por fin terminó y la Liga MX decidió destapar el calendario de competencia del Apertura 2026 previo al arranque de la Copa del Mundo 2026, por lo que este martes develó todo el itinerario de los 18 clubes del futbol mexicano, por lo que Chivas ya conoce su camino rumbo a la estrella número 13.
El Guadalajara es considerado desde ahora como un serio contendiente al campeonato debido a las gratas impresiones que dejó en el Clausura 2026 bajo la tutela de Gabriel Milito, llegando hasta Semifinales pese a las cinco bajas por la convocatoria de la Selección Mexicana.
Hay que recordar que el Apertura 2026 dará comienzo el 16 de julio y concluirá el 13 de diciembre, siempre y cuando, Toluca no llegue a la serie por el título, ya que podría alargar el torneo hasta el 27 de diciembre debido a su participación en la Copa Intercontinental.
Calendario oficial de Chivas para el Clausura 2026
- Jornada 1
Guadalajara vs Toluca
Sábado 18 de julio / 7:07 PM
Estadio Akron
- Jornada 2
Guadalajara vs FC Juárez
Sábado 25 de julio / 5:07 PM
Estadio Akron
- Jornada 3
Puebla vs Guadalajara
Viernes 31 de julio / 7:00 PM
Estadio Cuauhtémoc
- Jornada 4
Santos vs Guadalajara
Domingo 16 de agosto / 7:00 PM
Estadio TSM
- Jornada 5
Guadalajara vs Tijuana
Sábado 22 de agosto / 5:07 PM
Estadio Akron
- Jornada 6
Pachuca vs Guadalajara
Sábado 29 de agosto / 5:00 PM
Estadio Hidalgo
- Jornada 7
Atlético de San Luis vs Guadalajara
Sábado 5 de septiembre / 5:00 PM
Estadio Libertad Financiera
- Jornada 8
Guadalajara vs Pumas
Domingo 13 de septiembre / 6:07 PM
Estadio Akron
- Jornada 9
América vs Guadalajara
Sábado 19 de septiembre / 9:00 PM
Estadio Banorte
- Jornada 10
Guadalajara vs Querétaro
Sábado 26 de septiembre / 5:07 PM
Estadio Akron
- Jornada 11
Atlas vs Guadalajara
Sábado 10 de octubre / 7:00 PM
Estadio Jalisco
- Jornada 12
Guadalajara vs Tigres
Sábado 17 de octubre / 5:07 PM
Estadio Akron
- Jornada 13
Guadalajara vs Necaxa
Martes 20 de octubre / 9:07 PM
Estadio Akron
- Jornada 14
Monterrey vs Guadalajara
Sábado 24 de octubre / 7:00 PM
Estadio BBVA
- Jornada 15
Guadalajara vs Atlante
Sábado 31 de octubre / 7:07 PM
Estadio Akron
- Jornada 16
León vs Guadalajara
Domingo 8 de noviembre / 8:00 PM
Estadio Nou Camp
- Jornada 17
Guadalajara vs Cruz Azul
Domingo 22 de noviembre / 5:07 PM
Estadio Akron