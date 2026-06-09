En el Guadalajara tendrían un plan de emergencia en caso de alguna baja en el mercado de fichajes rumbo al Apertura 2026.

La directiva de Chivas no ha perdido tiempo y decidió apretar el acelerador para poder cerrar a la brevedad el fichaje de Kevin Castañeda proveniente de Xolos; sin embargo, dentro del Rebaño no estarían desesperados por salir al mercado en búsqueda de refuerzos.

El reportero de As México, César Huerta, aseguró que para facilitar la llegada de más jugadores al Guadalajara es necesario que se concreten más salidas, por lo que dejó en claro que desde el redil le aseguran que están listos para suplir cualquier salida que pudiera suscitarse en este mercado de fichajes.

“La potencial llegada de más refuerzos al Rebaño Sagrado depende, igual que la llegada del primer refuerzo, de más salidas. No es que forzosamente para que haya un refuerzo tenga que salir alguien más, no es forzoso, pero sí ayuda.

“Sí los veo preparados por si hay bajas. Sí tienen estudiado el mercado para potenciales bajas (…) Lo que sí sostiene la gente al interior del Guadalajara es que están listos en caso de tener bajas, en caso de que se vaya alguien que no pretenden que se vaya“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuáles son los jugadores con probabilidades de salir de Chivas rumbo al Apertura 2026?

Raúl Rangel

Eduardo García

Miguel Tapias

Gilberto Sepúlveda

Leonardo Sepúlveda

Brian Gutiérrez

Armando González

¿Cuándo arrancará la pretemporada de Chivas?

Después de la dolorosa eliminación en Semifinales del Clausura 2026, el Guadalajara arrancó su receso vacacional, el cual se extenderá hasta el 15 de junio, fecha en la que están citados los futbolistas para realizar exámenes médicos y físicos para posteriormente dar comienzo a la pretemporada rumbo al Apertura 2026.