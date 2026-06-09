El presidente de Chivas sorprendió con sus sentidas palabras a unas horas de que la pelota comience a rodar en el Estadio Akron como parte de la Copa del Mundo.

La fecha está a punto de llegar y Guadalajara está a horas de convertirse, por tercera ocasión, en sede de una Copa del Mundo, situación que tiene sumamente conmovido al presidente de las Chivas, Amaury Vergara.

En un recorrido que realizó el directivo del Guadalajara junto a miembros del gobierno para constatar que todo está listo en la ciudad y dar el banderazo al Fan Festival, el empresario rojiblanco se dio tiempo de mandar un mensaje a todos los aficionados a través de los medios de comunicación.

“A lo mejor se me nota un poquito, pero estoy muy emocionado, a punto de las lágrimas, de lo que está sucediendo en Guadalajara. Estamos muy orgullosos por todo el trabajo que hemos hecho con los grupos de trabajo del Estadio, de la ciudad, del gobierno, los voluntarios y la población en general.

“Ya estamos listos y vamos a arrancar el Mundial acá en Guadalajara. Nos vemos muy pronto ahí en el estadio y está lista la ciudad para el Mundial“, declaró el presidente del Guadalajara durante un recorrido en la ciudad antes del banderazo mundialista.

¿Cuándo se jugará el primer partido en el Estadio Akron?

Amaury Vergara está por cumplirle el sueño a su padre, Jorge Vergara, de que el Estadio Akron sea sede de una Copa del Mundo, ya que el primer duelo que se disputará en dicho inmueble será el de Corea del Sur contra Chequia este jueves 11 de junio en punto de las 20 horas, tiempo del centro de México.