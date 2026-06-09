Días, horarios y rivales de los actuales y ex miembros del Rebaño Sagrado en la Copa del Mundo 2026.

No cabe ninguna duda que el Mundial 2026 va a acaparar todas las miradas en el futbol mexicano. A su vez, será especial para todo Chivas debido a que el Tri que dirige el Vasco Aguirre cuenta con diez futbolista que tienen un pasado y una actualidad con el Rebaño Sagrado. Los seguidores del Guadalajara tienen motivos suficientes para seguir la participación del equipo nacional.

Para esta histórica Copa del Mundo, Javier Aguirre decidió convocar de la plantilla de Gabriel Milito a Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González. A su vez, el reconocido técnico decidió llevar a Alexis Vega, César Huerta, Orbelín Pineda, Mateo Chávez y Guillermo Martínez, todos exfutbolistas rojiblancos.

Los partidos de México que seguirá la afición de Chivas

Sin dudas la Selección Mexicana tendrá una fase de grupos exigente, con tres encuentros que pueden marcar el camino en el resto de la Copa del Mundo. Para los chivahermanos, todos los encuentros del Grupo A tendrán un especial condimento porque cuenta con cinco elementos rojiblancos que jugaron un gran Clausura 2026, mientras que se encuentran cinco exjugadores del Guadalajara de gran momento en sus respectivos equipos.

Calendario de México (horario del Centro de México)

SUDÁFRICA VS. MÉXICO: 11 de junio a las 13:00 horas, Estadio Ciudad de México.

11 de junio a las 13:00 horas, Estadio Ciudad de México. COREA DEL SUR VS. MÉXICO: 18 de junio a las 19:00 horas, Estadio Guadalajara.

18 de junio a las 19:00 horas, Estadio Guadalajara. CHEQUIA VS. MÉXICO: 24 de junio a las 19:00 horas, Estadio Ciudad de México.

Días y horarios de México en la fase de grupos del Mundial. (IMAGEN GENERADA CON CHATGPT)



Calendario de México (horarios de Estados Unidos)

SUDÁFRICA VS. MÉXICO: 11 de junio a las 14:00 CET, 15:00 ET y 12:00 del Pacífico

11 de junio a las 14:00 CET, 15:00 ET y 12:00 del Pacífico COREA DEL SUR VS. MÉXICO: 18 de junio a las 20:00 CET, 21:00 ET y 18:00 del Pacífico

18 de junio a las 20:00 CET, 21:00 ET y 18:00 del Pacífico CHEQUIA VS. MÉXICO: 24 de junio a las 20:00 CET, 21:00 ET y 18:00 del Pacífico