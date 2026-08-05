La cantera de Chivas sigue consolidándose como una de las más importantes del futbol mexicano gracias a la gran cantidad de jugadores con proyección que ha formado en los últimos años. Uno de ellos es Sergio Aguayo, quien llegó al Guadalajara hace apenas un año para completar su desarrollo y dar el salto al futbol profesional. Ahora, el joven delantero afrontará un nuevo reto en su carrera, enfrentándose a un nivel de competencia mucho más exigente.

Lo que durante los últimos días era únicamente un rumor terminó haciéndose oficial la mañana de este miércoles, apenas unas horas antes del debut de Chivas en la Leagues Cup 2026. A través de la cuenta oficial de la Cantera Rojiblanca, el Guadalajara confirmó la salida de Sergio Aguayo rumbo al Deportes Tolima, dejando claro que se trata únicamente de un préstamo, por lo que el atacante sigue formando parte del proyecto deportivo del club.

El propio anuncio oficial también deja claro cuál es el objetivo de esta operación. Chivas considera este préstamo como parte del proceso de desarrollo de Sergio Aguayo, buscando que pueda acumular minutos en una Primera División altamente competitiva. Además, el delantero también tendrá la posibilidad de disputar la fase eliminatoria de la Copa Libertadores, un escenario ideal para acelerar su crecimiento futbolístico.

El talento de Sergio Aguayo ya parecía haber superado el nivel de la Liga de Expansión, pero al mismo tiempo competía por minutos en una de las posiciones con mayor competencia dentro del primer equipo de Chivas. Con este préstamo al Deportes Tolima, uno de los clubes protagonistas del futbol colombiano en el último año, el Guadalajara espera que el atacante encuentre la continuidad necesaria para regresar mucho más preparado y listo para pelear un lugar en el plantel rojiblanco.

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La aventura de Aguayo en Colombia también mantiene una tendencia reciente del Guadalajara. Será el segundo delantero juvenil rojiblanco que sale cedido al futbol colombiano, después de que Teun Wilke llegara al Fortaleza FC a principios de 2026. Aunque el primer semestre del atacante mexico-neerlandés fue complicado, desde el mes pasado comenzó a tener mayor continuidad, enlazando tres partidos consecutivos, aunque todavía sin poder estrenarse como goleador.

¿Cuándo podría debutar Sergio Aguayo con Deportes Tolima?

Deportes Tolima disputará este sábado un compromiso de la Liga Colombiana frente a Internacional de Bogotá, aunque por el poco tiempo que tendrá Sergio Aguayo para incorporarse al equipo, su debut en ese encuentro luce complicado. Después llegará uno de los partidos más importantes del semestre, cuando Tolima enfrente a Independiente del Valle en los octavos de final de la Copa Libertadores, una serie en la que el delantero deberá encontrarse completamente adaptado si quiere aspirar a tener sus primeros minutos con su nuevo club.