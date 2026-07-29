Gael García regresó de su préstamo al León, y quedaba pendiente saber cuál sería su nuevo rol en el Guadalajara.

Gael García Bernal es uno de los canteranos que más expectativas generó en Chivas durante su paso por las Fuerzas Básicas, gracias al talento que mostró en cada una de las categorías del club. Sin embargo, el año pasado salió a préstamo al León buscando dar el salto definitivo a la Primera División, aunque la experiencia estuvo muy lejos de lo esperado, ya que apenas disputó cinco minutos con el Primer Equipo y pasó la mayor parte del tiempo jugando con la categoría Sub-21.

Desde hace algunas semanas ya se había confirmado el regreso de Gael García al Guadalajara. No obstante, todavía existía una gran incógnita entre la afición rojiblanca: si Gabriel Milito lo tomaría en cuenta para el Primer Equipo, especialmente porque el canterano no fue uno de los juveniles que realizaron la pretemporada bajo las órdenes del estratega argentino.

Gael García Bernal terminó su préstamo con el León y vuelve a Chivas.

Ahora, la respuesta parece haber quedado completamente definida. De acuerdo con información del periodista Miguel Pérez, Gael García iniciará una nueva etapa con el Tapatío, equipo con el que ya sabe lo que es ser campeón. Por lo tanto, al menos en este inicio del Apertura 2026 no formará parte de la dinámica del Primer Equipo, aunque habrá que esperar para saber si esa situación cambia conforme avance la temporada.

Uno de los principales obstáculos que enfrenta el canterano es su posición dentro del campo. Al igual que Hugo Camberos, Gael García se desempeña de manera natural como extremo por izquierda, un perfil que prácticamente no tiene cabida en el sistema de Gabriel Milito. Eso significa que, si quiere abrirse camino hacia la Primera División, probablemente tendrá que adaptarse a otra función dentro del esquema táctico del entrenador rojiblanco.

Encuesta ¿Es un retroceso para Gael García volver al Tapatío tras irse al León? ¿Es un retroceso para Gael García volver al Tapatío tras irse al León? Sí, ya debe buscar equipo en Primera División No, aún puede terminar de formarse Ya votaron 4 hinchas

Además, Gael García no tuvo participación en la Jornada 1 de la Liga de Expansión MX, por lo que todavía habrá que conocer en qué nivel físico y futbolístico se encuentra antes de volver a tener actividad oficial. Pepe Meléndez conoce perfectamente sus cualidades tras haber coincidido con él en su primera etapa en el Tapatío, por lo que será el encargado de ayudarlo a recuperar ritmo y volver a competir por un lugar importante dentro de la filial rojiblanca.

Gael García podría funcionar como carrilero bajo el mando de Gabriel Milito

Aunque su posición principal es como extremo por izquierda, Gael García tiene la versatilidad suficiente para desempeñarse por todo el carril izquierdo, pues a lo largo de su formación también ha jugado como lateral e incluso como interior. Por ello, la posición que mejor podría encajar en el sistema de Gabriel Milito sería la de carrilero izquierdo, donde tendría la oportunidad de competir directamente con Bryan González por un lugar en el futuro, siempre y cuando logre adaptarse a las exigencias defensivas que demanda esa función.