El juvenil de 18 años fue titular en el estreno del Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX y comenzó una nueva etapa en su desarrollo.

Tapatío inició su camino en el Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX con un empate sin goles frente a Cruz Azul Hidalgo, en un encuentro que dejó varias novedades en el equipo dirigido por Pepe Meléndez. Una de las principales fue el debut oficial de Leonel Calderón, quien apareció como titular en el carril izquierdo después de haber realizado la pretemporada con el primer equipo de Chivas.

Con apenas 18 años, Calderón fue elegido como titular para ocupar el carril izquierdo, una posición que se adapta perfectamente a sus características ofensivas. El juvenil respondió con una actuación sólida en su primera presentación en la categoría, confirmando la confianza que el cuerpo técnico ha depositado en él tras su destacado semestre anterior.

Leonel Calderón tuvo su primera titularidad con el Tapatío (Imago7)

El canterano llegó a Guadalajara procedente de Xolos y rápidamente comenzó a llamar la atención por su capacidad técnica y sus intervenciones en ataque. En el Clausura 2026 fue una de las piezas importantes del equipo Sub-21 campeón dirigido por Luis Arce, donde disputó 15 encuentros y marcó cuatro goles, números poco habituales para un futbolista de su posición. Ese rendimiento le abrió las puertas de la pretemporada del primer equipo, donde trabajó durante varias semanas junto al plantel dirigido por Gabriel Milito.

Además del estreno de Calderón, Tapatío presentó una alineación con varios nombres que han estado cerca del primer equipo. Eduardo García fue el portero titular; la línea de cinco defensas estuvo integrada por Leonardo Jiménez, Rodrigo Parra, Ángel Chávez, Sebastián Esparza y Leonel Calderón; Cruz Medina, Matías Cendejas y Enrique Ledesma integraron la zona media, mientras que Sergio Aguayo y Vladimir Moragrega compartieron delantera.

El conjunto rojiblanco dominó varios pasajes del encuentro, aunque terminó condicionado por la expulsión de Matías Cendejas en el segundo tiempo, por lo que debió disputar el tramo final con un futbolista menos y acabó igualando 0-0 en su estreno en el torneo. La primera convocatoria también dejó otras novedades interesantes. Diego Delgadillo regresó a una convocatoria oficial tras superar una larga lesión, mientras que en el banco de suplentes aparecieron prospectos como Diego Rosales, Fernando Corona, Raúl Martínez, Diego Latorre y Anwar Ben Rhouma. Este último, reciente incorporación procedente de Mazatlán, venía de debutar con gol en la Sub-21.

Tapatío igualó sin goles ante Cruz Azul Hidalgo. (Imagen generada con IA Chat GPT)

Leonel Calderón ocupa el lugar de Jorge Guzmán

El carril izquierdo del Tapatío había sido ocupado durante el último año por Jorge Guzmán, futbolista surgido de Atlas que llegó al filial rojiblanco y se consolidó como una de las piezas más importantes del equipo gracias a sus buenas actuaciones. Sin embargo, de cara al Apertura 2026, Guzmán ya no aparece registrado ni con Tapatío ni con el primer equipo de Chivas, por lo que todo indica que dejó la institución. En ese contexto, Leonel Calderón surge como su reemplazante natural en esa posición, la misma que ocupó con la Sub-21 campeona de Luis Arce.