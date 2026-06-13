Campeón con la Sub-21 y una de las sorpresas de la pretemporada rojiblanca, Leonel Calderón destaca por su desborde, técnica y capacidad para recorrer toda la banda izquierda.

La pretemporada de Chivas suele ser una oportunidad para que los aficionados conozcan nuevos nombres surgidos de las Fuerzas Básicas. En esta ocasión, uno de los futbolistas que buscará aprovechar esa ventana será Leonel Calderón, lateral o carrilero izquierdo de 18 años que fue convocado para trabajar con el primer equipo bajo las órdenes de Gabriel Milito tras una destacada campaña con la Sub-21.

El juvenil llega después de conquistar el título de la categoría y completar una temporada positiva en la que disputó 15 partidos y anotó cuatro goles. Sin embargo, más allá de los números, lo que llama la atención son las características de juego que podrían convertirlo en una alternativa interesante para el modelo que intenta consolidar el entrenador argentino.

Tal como se puede apreciar en el video que acompaña esta nota, Calderón es un futbolista que se siente cómodo recorriendo toda la banda izquierda. Una de sus principales virtudes es la capacidad para recibir abierto sobre la línea, controlar orientaciones largas y atacar espacios con velocidad. Su aceleración en los primeros metros le permite generar ventajas en el uno contra uno y llegar con frecuencia a posiciones ofensivas.

Otra característica destacada es su calidad técnica. Antes de asentarse como carrilero, el juvenil también se desempeñó en posiciones más adelantadas e incluso con funciones cercanas a las de un mediocampista interior. Esa formación se refleja en su manejo del balón, su capacidad para proteger la posesión bajo presión y la naturalidad con la que participa en secuencias asociativas antes de romper hacia adelante.

Las imágenes también muestran a un jugador con facilidad para llegar a línea de fondo y enviar centros al área, una cualidad especialmente valiosa dentro del sistema de Gabriel Milito. El entrenador suele exigir amplitud, profundidad y agresividad ofensiva a los futbolistas que ocupan los carriles exteriores, por lo que varias de las fortalezas de Calderón encajan con las demandas habituales de esa posición.

Un perfil que encaja en el sistema de Milito

Además de su aporte ofensivo, Calderón ha mostrado una evolución importante en tareas defensivas durante el último semestre. Aunque sus condiciones más llamativas aparecen cuando tiene la pelota, también ha aprendido a retroceder, recuperar posiciones y participar activamente en la presión, aspectos fundamentales para sostener el equilibrio que exige el futbol moderno.

Formado inicialmente en las Fuerzas Básicas de Xolos de Tijuana y llegado a Chivas en 2024, el juvenil tendrá ahora la oportunidad más importante de su carrera. La pretemporada le permitirá convivir con el primer equipo y demostrar si sus condiciones pueden convertirlo en una alternativa real para una banda izquierda donde actualmente Bryan González aparece como una de las pocas alternativas a perfil natural. Por lo pronto, queda claro por qué dentro del club consideran que se trata de uno de los proyectos más interesantes de la cantera rojiblanca.