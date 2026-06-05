El atacante tijuanense fue una de las figuras del Guadalajara en la Copa Imposible 2026 y se consolida como uno de los proyectos más prometedores de su generación.

Las Fuerzas Básicas de Chivas continúan produciendo futbolistas con gran proyección y uno de los nombres que más ha dado de qué hablar durante los últimas semanas es el de Uziel Vargas. El joven mediocampista ofensivo viene de ser una de las figuras del Guadalajara Sub-17 en la Copa Imposible 2026 y apunta a convertirse en uno de los representantes rojiblancos en el próximo Mundial Sub-17 con la Selección Mexicana.

Originario de Tijuana, Baja California, Vargas forma parte de la generación 2009 del Rebaño Sagrado y es considerado una de las grandes promesas de la cantera. Su crecimiento ha sido constante durante los últimos años, al punto de convertirse en un habitual dentro de los procesos juveniles de la Selección Mexicana, donde ya ha sido convocado en categorías Sub-15, Sub-16 y Sub-17.

Uziel Vargas es uno de los grandes talentos de Chivas (Imago7)

Durante el Campeonato Concacaf Sub-17 disputado en febrero de este año, el futbolista rojiblanco tuvo una destacada participación con México. Aportó un gol y dos asistencias a lo largo del torneo y colaboró para que el combinado nacional consiguiera su clasificación a la próxima Copa del Mundo de la categoría, uno de los principales objetivos del proceso.

A nivel de clubes, Uziel también atraviesa un gran momento. En su temporada más reciente con las categorías inferiores del Guadalajara registró 11 goles en 24 partidos disputados, acumuló 1,875 minutos de actividad y se consolidó como uno de los futbolistas más productivos de su generación. Su capacidad para generar juego, llegar al área rival y aparecer en momentos importantes lo han convertido en una pieza fundamental dentro del equipo.

Uziel Vargas, la figura en el título de Chivas en Colombia

Recientemente, Uziel Vargas fue uno de los líderes de Chivas en la Copa Imposible 2026 disputada en Colombia, donde el Rebaño se alzó con la Copa Bronce. Como capitán del equipo, contribuyó con dos goles y una asistencia para ayudar al Guadalajara a conquistar el título. El mediocampista marcó en el triunfo frente a Independiente Medellín durante la fase eliminatoria y además asistió a Carlos Bernal en la semifinal ante la Selección Antioqueña, siendo determinante en el camino rojiblanco hacia el trofeo.

La asistencia de Uziel Vargas en la Copa Imposible

El gol de Uziel Vargas ante Antioquia