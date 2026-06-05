Una publicación en redes sociales generó preocupación entre los aficionados rojiblancos por la situación de una pieza clave de cara al Apertura 2026.

La planificación de Chivas Femenil rumbo al Apertura 2026 continúa envuelta en incertidumbre. Después de un Clausura en el que el equipo volvió a quedarse en los cuartos de final y en medio de un mercado que ya registró algunas bajas importantes, una nueva información generó preocupación entre los aficionados rojiblancos.

El periodista especializado en futbol femenil, Paco Ánimas, aseguró a través de sus redes sociales que Carolina Jaramillo finaliza contrato con el Guadalajara y que, hasta el momento, el club no habría avanzado en negociaciones para renovar a una de las futbolistas más importantes del plantel.

“Su contrato termina. Chivas no hace por renovarla. Incluso me dicen que saben del interés de varios equipos importantes del futbol mexicano y no se han movido por negociar con una de sus figuras”, escribió el comunicador, generando una inmediata reacción entre los seguidores del Rebaño.

La información no pasó desapercibida debido al peso que tiene Jaramillo dentro de la institución. La mediocampista ofensiva es una de las futbolistas más determinantes de la Liga MX Femenil, una generadora constante de juego y una de las máximas referentes que ha tenido Chivas desde la creación de la categoría.

Sin embargo, es importante señalar que hasta el momento no existe ninguna postura oficial por parte del club respecto a la situación contractual de la jugadora. Tampoco se ha confirmado una salida ni negociaciones avanzadas con otros equipos, por lo que la información se mantiene en el terreno de los reportes periodísticos.

De hecho, algunos aficionados también recordaron que semanas atrás surgieron versiones que colocaban a Adriana Iturbide fuera de Chivas Femenil, incluso con un supuesto destino definido, aunque posteriormente la delantera terminó renovando su contrato con la institución. Por ese motivo, una parte de la afición prefiere mantener cautela mientras espera una comunicación oficial por parte del Guadalajara.

Las salidas confirmadas en Chivas Femenil

Lo cierto es que la situación de Carolina Jaramillo se suma a las dudas que rodean al proyecto rojiblanco. Tras las salidas ya confirmadas de Kinberly Guzmán y Casandra Montero, y sin refuerzos anunciados hasta ahora, los seguidores de Chivas Femenil permanecen atentos a los movimientos que pueda realizar la directiva encabezada por Nelly Simón durante las próximas semanas.