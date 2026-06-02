El Guadalajara podría recibir de regreso a dos joyas de su cantera que tuvieron actividad fuera del redil.

Chivas Femenil continúa en reestructuración rumbo al Apertura 2026, por lo que en las semanas recientes ha ido depurando el plantel con las bajas, además de confirmar algunas renovaciones; sin embargo, hay dos joyas de la cantera que podrían volver al redil si Antonio Contreras las acepta.

El Guadalajara se caracterizó durante muchos años por ser una maquinaría formadora de talento desde sus fuerzas básicas, impulso que ha ido perdiendo en los años recientes por la falta de oportunidades con el timonel español en el banquillo.

Es por eso que en los próximos días la directiva encabezada por Nelly Simón deberá decidir si aceptan los regresos de Nayrobi García y Ana Torres, futbolistas que estuvieron cedidas por un año en las Centellas y que ahora regresan con mayor experiencia.

En las horas recientes, la escuadra del Necaxa anunció las bajas que registrará de cara al mercado de fichajes, en donde confirmó que las dos jugadoras que llegaron prestadas desde el Guadalajara no continuarán en el conjunto de Aguascalientes.

Nayrobi García solo jugó 6 partidos sumando 277 minutos (IMAGEN: CENTELLAS)

Ana Torres jugó 17 partidos, sumando mil 510 minutos (IMAGEN: CENTELLAS)

¿Cuáles son los movimientos de Chivas Femenil en el mercado de fichajes?

Hasta el día de hoy, el Guadalajara ha confirmado las renovaciones de Blanca Félix y Adriana Iturbide, además de las salidas de Kinberly Guzmán y Casandra Montero.

Sin embargo, aún hay rumores en torno al futuro de jugadoras como Carolina Jaramillo, Damaris Godínez y Celeste Espino, de quienes se especula que podrían salir este verano.

¿Cuándo reportará Chivas Femenil para iniciar su pretemporada?

La realidad es que desde la eliminación del domingo en manos del Pachuca, el club no se ha proclamado al respecto, por lo que no se ha dado a conocer la planeación para el próximo semestre, aunque se espera que reporten a pretemporada para inicios de junio.