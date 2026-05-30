La directiva del Guadalajara habría tratado de retener a la ahora mediocampista de los Pumas, pero sin éxito.

Chivas Femenil se ha convertido en un blanco de críticas y rumores desde hace varias semanas debido a la poca información oficial que ha surgido en torno al futuro de muchas futbolistas; sin embargo, hay versiones que indican que se generó un distanciamiento con la Directora Deportiva, Nelly Simón.

Desde que terminó la participación del Guadalajara en el Clausura 2026, algunas futbolistas han aparecido en redes sociales con mensajes que han dado a entender una posible salida del plantel en este mercado de fichajes, aunque no se han dado a conocer más detalles al respecto.

Sin embargo, tras la oficialización de la salida de Casandra Montero para marcharse rumbo a Pumas se presentó una situación particular, ya que en el comunicado se redactó que la directiva trató de retenerla, pero que la futbolista fue la que decidió salir del conjunto tapatío.

“El club deseaba que Casandra continuara en el equipo y buscó extender su contrato, pero la futbolista decidió explorar nuevos horizontes”, escribió el club en el comunicado de despedida.

Por si fuera poco, Cas Montero dedicó un mensaje de despedida de Chivas Femenil, en donde sorprendió que dedicó palabras de agradecimiento al club y a Amaury Vergara, omitiendo por completo a Nelly Simón, pese a que fue ella quien apostó por su fichaje, incrementando los rumores sobre una ruptura con la directiva.

Legado de Casandra Montero en Chivas Femenil

Casandra llegó como refuerzo para el Apertura 2021 proveniente del Mazatlán, convirtiéndose de inmediato en una de las referentes en el plantel por su gran nivel y entrega.

Durante su lapso como rojiblanca disputó 177 partidos de Liga MX con el Guadalajara, logrando coronarse campeona en el Clausura 2022 y Campeona de Campeonas en del 2021-22, por lo que su nombre estará siempre en los libros del chiverío.