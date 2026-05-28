La fanaticada del Guadalajara no está conforme con el trabajo de la directiva ni del cuerpo técnico, por lo que exigen sus destituciones cuanto antes.

La paciencia de la afición de Chivas Femenil se ha agotado y así lo ha manifestado en redes sociales tras confirmarse la salida de una referente como Casandra Montero después de casi cinco años en la institución, por lo que han señalado a los “culpables” del mal momento del Rebaño.

La salida de la mediocampista rojiblanca generó molestia entre los seguidores del Guadalajara, quienes de inmediato volcaron su furia en redes sociales en contra de Nelly Simón y Antonio Contreras, responsabilizándolos de las decisiones que los aficionados consideran equivocadas.

Hay que recordar que el entrenador español ha causado más antipatía que conexión con los aficionados del conjunto rojiblanco debido al pésimo nivel que presume el equipo, además de la falta de oportunidades al talento de fuerzas básicas.

Los mensajes de la afición de Chivas Femenil contra Antonio Contreras y Nelly Simón

¿Quiénes podrían marcharse de Chivas Femenil previo al Apertura 2026?

Pese a que la directiva se ha mantenido en silencio, estarían surgiendo versiones que cada vez cobran más fuerza, ya que se mantiene en suspenso la continuidad de Carolina Jaramillo, Damaris Godínez y hasta Celeste Espino.

¿Cuándo reportará Chivas Femenil para iniciar su pretemporada?

La realidad es que desde la eliminación del domingo en manos del Pachuca, el club no se ha proclamado al respecto, por lo que no se ha dado a conocer la planeación para el próximo semestre, aunque se espera que reporten a pretemporada para inicios de junio.