La eliminación ante los Tuzos reabrió las dudas sobre el futuro del entrenador español, quien lleva un año y medio en el cargo.

La eliminación de Chivas Femenil ante Pachuca, por los cuartos de final del Clausura 2026, volvió a encender el debate alrededor de Antonio Contreras. El Rebaño cayó 2-0 en la vuelta y perdió 3-2 en el global, profundizando una sensación que acompaña al equipo desde hace varios torneos: la de competir durante la fase regular, pero quedarse corto en los momentos decisivos. En redes sociales, muchos aficionados volvieron a pedir la salida del entrenador español, algo que ya venía ocurriendo desde tiempo atrás.

Las dudas crecieron todavía más por el tono de la última conferencia de prensa del estratega. “La vida sigue en México, en España, en mi casa o donde sea…”, expresó Contreras al cierre de su intervención, antes de despedirse con un ¡”Arriba las Chivas!”. Aunque no confirmó ni insinuó directamente una renuncia, la frase fue interpretada por parte de la afición como una posible despedida tras la eliminación.

Sin embargo, el panorama hoy está lejos de marcar una salida inminente. Antonio Contreras tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026 y, hasta el momento, no han circulado versiones firmes sobre una rescisión anticipada ni señales públicas de un cambio de postura por parte de la directiva. Tanto Nelly Simón como Amaury Vergara han respaldado su proyecto desde su llegada, sosteniendo la idea de un proceso a largo plazo más allá de los golpes en Liguilla.

En lo deportivo, el español también cuenta con argumentos para defender su ciclo. Chivas volvió a ser uno de los equipos más competitivos del torneo y terminó la fase regular del Clausura 2026 con apenas una derrota en 17 jornadas. Además, el Rebaño ha logrado mantenerse en la pelea frente a plantillas con un poder económico muy superior dentro de la Liga MX Femenil, como América, Tigres, Rayadas o Pachuca. Aun así, la deuda sigue apareciendo en las fases finales: esta vez ni siquiera alcanzó para llegar a semifinales.

¿Qué dijo Antonio Contreras sobre su continuidad en Chivas Femenil?

El propio Antonio Contreras intentó poner el foco en el crecimiento del equipo durante estos años, por encima del resultado inmediato. “Un gol no me va a quitar todo lo bueno que ha hecho mi equipo… todo lo que viene en proceso”, aseguró tras la eliminación. Por ahora, y más allá del enojo de una parte importante de la afición, todo apunta a que el entrenador seguirá al frente de Chivas Femenil salvo que la directiva tome una decisión inesperada en las próximas semanas.