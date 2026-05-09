El Rebaño se juega todo este sábado ante Tigres para seguir en la Liguilla de la Liga MX. Checa las alineaciones de ambos equipos.

Sin margen de error y con el apoyo de su afición en el Estadio Akron, las Chivas de Guadalajara quieren demostrar que merecen seguir en el Clausura 2026 de la Liga MX. El Rebaño Sagrado recibe hoy a los Tigres UANL, por el encuentro correspondiente a la vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla. El conjunto rojiblanco está obligado a ganar por dos goles tras la derrota por 3-1 en la ida.

Después de una semana con polémica entre el Guadalajara y la Federación Mexicana, el equipo dirigido por Gabriel Milito buscará hacer frente a las bajas y a las dudas que dejó en sus últimos encuentros. Chivas necesita derrotar por dos goles de diferencia a unos Tigres que llegan envalentonados por el pase a la final de la Concachampions, pero también con un desgaste físico importante.

Alineación de Chivas vs. Tigres UANL

Óscar Whalley

Richard Ledezma

Diego Campillo

José Castillo

Bryan González

Hugo Camberos

Fernando González

Omar Govea

Efraín Álvarez

Ricardo Marín

Ángel Sepúlveda

DT: Gabriel Milito

Alineación de Tigres vs. Chivas