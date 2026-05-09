Sin margen de error y con el apoyo de su afición en el Estadio Akron, las Chivas de Guadalajara quieren demostrar que merecen seguir en el Clausura 2026 de la Liga MX. El Rebaño Sagrado recibe hoy a los Tigres UANL, por el encuentro correspondiente a la vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla. El conjunto rojiblanco está obligado a ganar por dos goles tras la derrota por 3-1 en la ida.
Después de una semana con polémica entre el Guadalajara y la Federación Mexicana, el equipo dirigido por Gabriel Milito buscará hacer frente a las bajas y a las dudas que dejó en sus últimos encuentros. Chivas necesita derrotar por dos goles de diferencia a unos Tigres que llegan envalentonados por el pase a la final de la Concachampions, pero también con un desgaste físico importante.
Alineación de Chivas vs. Tigres UANL
- Óscar Whalley
- Richard Ledezma
- Diego Campillo
- José Castillo
- Bryan González
- Hugo Camberos
- Fernando González
- Omar Govea
- Efraín Álvarez
- Ricardo Marín
- Ángel Sepúlveda
- DT: Gabriel Milito
Alineación de Tigres vs. Chivas
- Nahuel Guzmán
- Jesús Garza
- Rómulo Zwarg
- Jesús Angulo
- Francisco Reyes
- Fernando Gorriarán
- César Araujo
- Diego Lainez
- Juan Brunetta
- Ángel Correa
- Rodrigo Aguirre
- DT: Guido Pizarro