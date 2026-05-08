El Rebaño tiene una tarea complicada, pero no imposible de cara a la vuelta ante Tigres UANL por los cuartos de final del Clausura 2026.

Se acerca la hora de la verdad para las Chivas de Guadalajara. El Rebaño Sagrado sabe que debe ganar por dos goles este sábado, cuando reciba a Tigres UANL en el Estadio Akron, para seguir con vida en el Clausura 2026 de la Liga MX. Después de una fase regular de ensueño, el equipo dirigido por Gabriel Milito llega sin margen de error al duelo de vuelta por los cuartos de final.

El marcador de 3-1 en el Volcán le da la ventaja al cuadro felino, que llegará en alza desde lo emocional pero mermado desde lo físico, después de su clasificación para la Final de la Concachampions 2026 tras eliminar al Nashville. Por su parte, Chivas quiere hacerse fuerte en el Estadio Akron, ante su público, que deberá poner de su parte para soñar con la remontada.

Dos IA, dos pronósticos para el Chivas vs. Tigres

En la antesala al trascendental encuentro por los cuartos de final, le consultamos a la Inteligencia Artificial para que nos de su pronóstico sobre el Chivas vs. Tigres. Los resultados fueron diferentes entre sí. Por un lado, ChatGPT vaticinó una victoria rojiblanca, pero por un marcador de 2-1, resultado que no le alcanzaría para lograr la clasificación.

En cambio, la IA de Gemini fue más optimista y se la jugó con un 2-0 en favor del Rebaño, lo cual le serviría al cuadro tapatío para meterse entre los cuatro mejores del certamen. Incluso, el pronóstico fue más allá y señaló a Ricardio Marín y Efraín Álvarez como los autores de los goles.

ChatGPT tuvo en cuenta el factor emocional que tendrá el Guadalajara al jugar con su público, pero no olvidó las bajas importantes que tendrá el Rebaño. “No me sorprendería para nada una remontada, pero si tuviera que elegir un escenario más probable, veo a Chivas quedándose muy cerca”, fue el análisis de la IA. Según esta mirada, Tigres sobrevivirá “por jerarquía y oficio”.

Por su parte, Gemini expresó: “Remontar contra estos Tigres es cómo subir el Everest descalzo, pero si hay un equipo que sabe de épica (y de sufrir) es el Guadalajara de Milito”. Según este análisis, el Rebaño hará una presión alta e intensa que asfixiará a los Felinos, lo cual sumado al apoyo de su afición, inclinará la balanza hacia un “Milagro en el Akron”.