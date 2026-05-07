El defensor rojiblanco habló sobre el momento interno del equipo, valoró la fortaleza como local y reconoció el peso de las bajas por convocatoria a la Selección Mexicana.

Con la vuelta de los cuartos de final cada vez más cerca, en Chivas de Guadalajara comienzan a multiplicarse los mensajes de unión y confianza de cara al duelo decisivo frente a Tigres UANL. Luego de la derrota 3-1 en Monterrey, el Rebaño necesita ganar por al menos dos goles este sábado en el Estadio Akron para avanzar a semifinales del Clausura 2026.

En ese contexto, José Castillo remarcó la fortaleza interna que atraviesa la plantilla rojiblanca: “Tenemos más que claro el compromiso que tenemos por delante el día sábado, pero una de las cosas más importantes es transmitir la unión que está en la interna. Es la manera en la que debemos encarar esta serie”. Además, aseguró que el grupo “se encuentra sólido, unido y con toda la ilusión”, además de ser “más que consciente de lo que nos estamos jugando”.

Sobre lo que espera del partido de vuelta ante Tigres UANL, el defensor consideró que la clave pasará principalmente por lo que pueda hacer Chivas en casa: “La eliminatoria va a radicar más allá en lo que podamos hacer nosotros como equipo y lo que dejamos de hacer en la ida”. Si bien reconoció la jerarquía y las individualidades del conjunto felino, Castillo insistió en que el equipo debe enfocarse en “la capacidad de nosotros que tenemos de hacer”, especialmente “pensando que vamos a estar en casa”.

El zaguero también destacó la fortaleza que ha mostrado el Guadalajara como local durante el Clausura 2026 y el peso que tendrá el apoyo de la afición en el Estadio Akron: “La fortaleza que hemos mostrado a lo largo del torneo estando en nuestra casa. Al final son muchísimos factores como lo es el apoyo de la gente que para nosotros es vital”.

José Castillo sobre las bajas de Chivas

Por último, José Castillo se refirió a las ausencias que afronta el Rebaño por las convocatorias a la Selección Mexicana, aunque dejó en claro su confianza en la plantilla disponible. “Son ausencias que pesan, por nada se llevan a cinco jugadores de muchísima jerarquía”, reconoció. Sin embargo, destacó que Chivas cuenta con “un plantel amplio, vasto, con muchísimo talento, pero sobre todo con muchísima hambre”, y concluyó: “Vamos a confiar en que cada uno vamos a hacer nuestro trabajo y que eso nos acerque al objetivo que tenemos”.