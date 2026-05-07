Amaury Vergara fue a Verde Valle durante el conflicto con Selección y ahora sabemos qué le dijo a los jugadores.

Chivas vivió uno de los momentos más tensos de los últimos años este miércoles, luego del conflicto abierto que se generó con la Selección Mexicana por la concentración extraordinaria rumbo al Mundial 2026. Amaury Vergara incluso anunció públicamente que los jugadores rojiblancos debían presentarse en Verde Valle y no directamente en el CAR, además de acudir personalmente a las instalaciones del club para hablar con el plantel.

Aunque finalmente se respetaron los acuerdos y el Guadalajara sí terminó cediendo a sus jugadores al Tri, la postura de Amaury Vergara sorprendió muchísimo tanto a aficionados como a analistas. El dueño del Rebaño mostró una imagen de autoridad y respaldo al equipo que pocas veces se le había visto desde que tomó el mando del club. Ahora, además, ya se sabe exactamente qué habló con los futbolistas rojiblancos.

José Castillo reveló detalles de esa charla durante una entrevista posterior al entrenamiento de este jueves en Verde Valle. El defensor rojiblanco explicó que el mensaje de Amaury Vergara estuvo enfocado completamente en el partido contra Tigres, dejando claro que confía plenamente en el equipo y en la posibilidad de conseguir la remontada este sábado en el Estadio Akron.

Castillo también confesó que tanto él como el resto del plantel se sintieron muy motivados al ver el respaldo de toda la directiva rojiblanca. Saber que Amaury Vergara y los altos mandos del club creen en que Chivas puede avanzar a semifinales terminó fortaleciendo al grupo, por lo que el objetivo ahora será hacer un partido prácticamente perfecto para eliminar a Tigres frente a su afición.

¿Qué resultado necesita Chivas para eliminar a Tigres y pasar a la Semifinal del Clausura 2026?

Gracias a su mejor posición en la Tabla General, Chivas avanzaría a semifinales con un empate en el marcador global, además de obviamente hacerlo con una victoria. Por lo tanto, después del 3-1 sufrido en el partido de ida, el Guadalajara necesita ganar por dos goles de diferencia este sábado. En ese sentido, José Castillo y toda la línea defensiva serán fundamentales para evitar goles de Tigres que obliguen al Rebaño a marcar todavía más anotaciones de las necesarias.