El delantero rojiblanco aseguró que el equipo está convencido de poder revertir la serie en el Estadio Akron y explicó cómo buscarán someter a Tigres UANL.

Con el partido decisivo cada vez más cerca, en Chivas reina una mezcla de confianza, ilusión y sentido de urgencia. Luego de la derrota 3-1 ante Tigres UANL en Monterrey, el Rebaño está obligado a ganar por dos goles este sábado en el Estadio Akron para avanzar a las semifinales del Clausura 2026.

En ese contexto, Ángel Sepúlveda dejó un mensaje cargado de optimismo y personalidad: “Sabemos que estamos vivos, que venimos a nuestra casa, nuestra fortaleza con nuestra gente y que vamos a dejar todo, que vamos a hacer un gran partido para ganarlo y pasar la serie”, dijo en diálogo con Chivas TV.

El delantero reconoció que el equipo ya identificó lo que dejó de hacer en la ida, pero aseguró que el grupo asumió este escenario como una oportunidad para trascender. “Desde que terminó nos juntamos y hablamos de que está en nuestras manos, que el equipo está hecho, está diseñado, tenemos la personalidad y lo asumimos como una gran oportunidad para nosotros”. Incluso fue más allá: “Estamos representando a Chivas, tenemos la puerta abierta para la gloria y el equipo quiere eso”.

Sepúlveda también explicó cómo imagina el desarrollo del partido ante Tigres UANL y dejó una frase fuerte sobre el plan futbolístico del Guadalajara: “Tenemos que ser muy intensos, tenemos que jugar al fútbol, tenemos que someterlos”. Además, agregó: “La idea es meterlos en su área, quitarles la pelota, que es donde más sufren”, aunque advirtió sobre el peligro de las transiciones del conjunto felino.

Cuate Sepúlveda pide el apoyo de la afición

Por último, el Cuate Sepúlveda atacante hizo un pedido especial a la afición rojiblanca de cara al encuentro más importante de la temporada. “Ocupamos de nuestra gente para que nos alienten y cuando estemos más cansados sacar esa fuerza, ese extra que se necesita”. Y cerró con una declaración que resume el ánimo del plantel: “Hay que confiar, hay que dejar todo y vamos por la remontada”.