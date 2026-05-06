El entrenador de los felinos está convencido de que el cansancio de su plantel no será impedimento para poder derrotar al Guadalajara.

La serie de los Cuartos de Final del Clausura 2026 entre Chivas y Tigres se mantiene en suspenso tras el resultado del duelo de Ida en el Estadio Universitario; sin embargo, los felinos tienen confianza de poder concretar la hazaña de eliminar al Rebaño.

Los felinos disputaron a media semana la Vuelta de las Semifinales de la Concachampions contra el Nashville, en donde lograron calificar a la Final de dicha competencia, por lo que ahora la atención estará puesta en el duelo de Liga MX.

Es por eso que el entrenador de Tigres, Guido Pizarro, reconoció que hay cansancio entre sus futbolistas, pero tiene un plantel amplio con el que considera que podrá terminar el trabajo de eliminar al Guadalajara en la cancha del Estadio Akron.

“Y como lo hicimos siempre. Será descansar y hacer el análisis de los jugadores que se puedan recuperar. Tenemos un día más para poder recuperar para el próximo partido y veremos qué es lo mejor disponible para ir a Guadalajara a disputar el partido de vuelta.

“Tenemos plantel para ir a competir como amerita esta camiseta”, aseguró el entrenador al término del partido de media semana de Concachampions.

¿Cuándo se jugará la Vuelta entre Chivas y Tigres?

El duelo de Vuelta por el pase a las Semifinales se llevará a cabo el próximo sábado 9 de mayo en la cancha del Estadio Akron, duelo que se disputará en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.