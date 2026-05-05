La grandeza de Chivas obliga a que la institución cuente con los mejores futbolistas mexicanos que se encuentren en el mercado; sin embargo, hay ocasiones en que el talento no es suficiente para trascender en el balompié, tal y como le sucedió a Eduardo López.

En una entrevista, el exjugador del Guadalajara y medallista olímpico en Londres 2012, Miguel Ponce, analizó a los compañeros que tuvo en el conjunto rojiblanco, en donde aseguró que la Chofis era “un fuera de serie”, aunque consideró como “un desperdicio” la forma en que se alejó de las canchas.

El Pocho soltó muchas palabras de elogio para las cualidades del zurdo que explotó con Matías Almeyda, al grado de asegurar que podía hacer cosas similares a las que hacía Lionel Messi, aunque lamentó que no logró explotar su talento ni en el chiverío ni en la Selección Mexicana.

“Sí, totalmente (tenía buenas condiciones). Chofis era un fuera de serie. Lo que todos vimos cuando andaba muy bien con Matías Almeyda. Creo que había una versión mejor que lo que vimos ahí. Un desperdicio lo que pasó con él porque él era el jugador que podía hacer las cosas diferentes en Chivas y en Selección Mexicana.

“Totalmente (pudo cambiar el futbol mexicano). Tenía unas condiciones, unas cualidades en verdad, similares a Messi. Había partidos amistosos en Estados Unidos que tú veías cómo se quitaba a uno y se quitaba a otro, súper cerquita. Así como cuando entró contra Monterrey de cambio. Era complicado ese cabrón”, dijo a Lescals Podcast

¿Qué ha sido de la Chofis López en la actualidad?

El mediocampista surgido del Guadalajara se metió en problemas en Pachuca, por lo que decidió rescindir su contrato a finales del 2025; sin embargo, no ha encontrado cabida en el futbol profesional, por lo que ahora estaría jugando en la talacha.

Por si fuera poco, la Chofis tendría algunos negocios, en donde sobresale un centro nocturno en Pachuca, en donde inclusive hace unos meses fue víctima de la delincuencia.