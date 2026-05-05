Chivas por fin encontró a su centro delantero estelar en la figura de Armando González, quien ha brillado en la Liga MX, por lo que ya se ganó su llamado al Mundial 2026 con la Selección Mexicana; sin embargo, existen grandes probabilidades de que el delantero no regrese al redil el próximo verano.

Es por eso que en la directiva del Guadalajara tienen analizados a varios prospectos de artilleros para no debilitarse en esa zona del campo de cara al próximo Apertura 2026, en donde la sorpresa podría ser el regreso de Teun Wilke.

El delantero mexico-neerlandés cumplió con su préstamo con el Fortaleza de Colombia durante seis meses, cesión que terminará el 30 de junio, por lo que deberá reportar con el chiverío según confirmó el reportero de ESPN, Jesús Bernal.

“Va a regresar a Chivas y luego habrá que ver qué se decide y se trata de Teun Wilke, quien se fue a préstamo por seis meses al futbol de Colombia y no le ha ido muy bien.

“Prestado hasta el 30 de junio del 2026, 11 partidos con cero goles y cero asistencias. Apenas el 35 por ciento de los minutos jugados para Teun. Habrá qué ver cuál es el plan con él en una hipotética salida de la Hormiga González”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cómo le fue a la Hormiga González en Chivas durante el último año futbolístico?

Pese a que arrancó como la tercera opción de Gabriel Milito, la Hormiga se fue ganando a pulso los minutos con buenas actuaciones, anotando 24 goles en todo el año futbolístico, lo que le permitió ser campeón de goleo en el Apertura 2025 y quedarse muy cerca del bicampeonato en el Clausura 2026, aunque no pudo superar a Joao Pedro.