Chivas afronta una semana clave en su camino por el Clausura 2026, en la que deberá preparar un partido prácticamente perfecto para buscar la remontada ante Tigres. En este contexto, todas las miradas están puestas en Gabriel Milito, tanto por los ajustes tácticos que pueda realizar como por las decisiones que marcarán el rumbo inmediato del equipo, sin dejar de lado lo que se viene en el próximo mercado de pases.

Gabriel Milito no acelerará la recuperación de Hugo Camberos, quien saldría a la banca contra Tigres

La situación de Hugo Camberos sigue siendo manejada con cautela por el cuerpo técnico. De acuerdo con información reciente, la prioridad de Gabriel Milito es que el jugador se recupere completamente de sus molestias musculares, mismas que lo dejaron fuera del partido de ida. En ese sentido, podría aparecer en la convocatoria para la vuelta incluso como opción en el banquillo, aunque su participación como titular solo sería considerada si está al cien por ciento físicamente.

Hugo Camberos ha brillado mucho este torneo.

Erick Gutiérrez tiene claro que debe salir de Chivas para seguir con su carrera

El futuro de Erick Gutiérrez parece estar lejos del Guadalajara. El propio entorno del jugador tiene claro que no cuenta con espacio dentro del equipo, situación que él mismo ha asumido con total profesionalismo. Su intención es buscar una salida en el próximo mercado de verano para retomar continuidad en otro club, siempre priorizando cerrar su etapa en Chivas en buenos términos, especialmente considerando la buena relación que mantiene con la directiva, que ha sido clave en el manejo de su situación.

Gabriel Milito asumió la culpa de la derrota ante Tigres por un mal planteamiento

Tras el partido de ida, Gabriel Milito fue autocrítico con su planteamiento táctico y dejó entrever que la estrategia no fue la adecuada. El entrenador explicó que la intención era controlar el partido desde una postura más cautelosa, aprovechando la ventaja deportiva y considerando las fortalezas ofensivas de Tigres, especialmente en espacios abiertos y reducidos. Sin embargo, el desarrollo del juego no salió como esperaba, lo que terminó influyendo directamente en el resultado.

Gabriel Milito habló sobre la idea de juego de Chivas ante Tigres.

Eduardo García volverá a buscar equipo en Primera División en verano

Otra de las decisiones que llamó la atención recientemente fue la elección de Sebastián Liceaga como suplente de Óscar Whalley en el partido ante Tigres. Este movimiento parece haber relegado a Eduardo García en la consideración inmediata, a pesar de su proceso previo con el Primer Equipo. En ese sentido, todo apunta a que el guardameta buscará una salida en el mercado de verano, recordando que ya estuvo cerca de emigrar a Mazatlán, con el objetivo de tener minutos en Primera División, algo que la directiva también ve con buenos ojos para su desarrollo.