El canterano del Club Deportivo Guadalajara, Armando González, reveló que a inicios de 2026 tomó una de las decisiones más importantes de su carrera al rechazar una oferta proveniente del futbol de Rusia.

En entrevista con David Faitelson, el atacante confesó que, pese al interés formal, optó por no dar el salto en ese momento, priorizando tanto su desarrollo profesional como el contexto que rodeaba la propuesta.

De acuerdo con distintas versiones, el club interesado habría sido el CSKA de Moscú, uno de los equipos más importantes de la liga rusa. Incluso, el interés llegó en un momento clave, justo después de un triunfo en el Clásico Nacional que había elevado el ánimo del jugador.

“Fue después del Clásico Nacional que ganamos, yo estaba muy feliz y todo, y al día siguiente llegó mi papá y mi representante y me dijo ‘está esto, la verdad es que creo que no sea conveniente ir a una liga que tiene tantas sanciones’“.

¿Cuál fue la postura de Armando González?

Más allá de esa recomendación, el propio Armando González tenía claras sus prioridades deportivas: “Yo también no lo vi conveniente porque esa liga no se me hacía la adecuada, porque yo quiero jugar en niveles altos de futbol”, explicó.

“Por segundo, no se me hacía adecuado dejar a mis compañeros en ese momento; ya era Jornada 6, ya no se podía fichar a nadie más y no se me hacían las formas”, sentenció.