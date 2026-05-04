A pesar del duro tropiezo en el partido de Ida de los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2026, la afición de Chivas volvió a demostrar su fidelidad y se hizo presente en Verde Valle para respaldar al equipo.

Seguidores rojiblancos acudieron a las instalaciones tras el primer entrenamiento de la semana, con la intención de enviar un mensaje claro de apoyo en un momento clave.

Luego de la derrota en el primer capítulo de la serie, el Rebaño Sagrado sabe que está obligado a cambiar la cara si quiere mantenerse con vida en la Fiesta Grande del futbol mexicano.

Sin embargo, el respaldo de su gente parece haber renovado el ánimo del grupo, que inició la semana de trabajo con la mira puesta en una posible remontada frente a Tigres.

¿Fecha, hora y dónde ver el partido de Vuelta entre Chivas y Chivas?

El partido de Vuelta de los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2026 se llevará a cabo este sábado 9 de mayo en la cancha del Estadio Akron, a las 19:07 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por Amazon Prime.