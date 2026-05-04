Chivas se alista de la mejor manera para enfrentar a Tigres en una vuelta muy complicada debido a que tiene que anotar dos goles para igualar la serie y clasificar a Semifinales de la Liguilla. En medio de este contexto, Gabriel Milito confirmó que Eduardo García no entra en su planes y que para el Apertura 2026 deberá buscar equipo porque no va a ser tenido en cuenta ni como tercer portero.

Tras la eliminación en Cuartos de Final de la Liguilla, el entrenador argentino decidió realizar una brutal limpia entre la que se destacaba la baja de Érick Gutiérrez. Para este torneo el entrenador argentino realizó una lista de casi nueve jugadores que no fueron tenidos en cuenta y que fue respaldada por la dirección deportiva.

Uno de los jugadores que Gabriel Milito decidió borrar para el Clausura 2026 fue Eduardo García, quien no fue tenido en cuenta para amistosos en plena fecha FIFA y vio acción con Tapatío. Sin embargo, la semana pasada se especuló con la posibilidad de que el Dragón sea el suplente de Óscar Whalley, pero quien fue convocado fue Sebastián Liceaga.

Eduardo García no es ni el tercer portero de Chivas. (Foto: IMAGO7)

De esta manera, el entrenador argentino cumplió con su palabra y dejó clara su postura con el futbolista en Verde Valle. A su vez, es un hecho que si se queda en el Guadalajara es para jugar y alternar en Tapatío.

Gabriel Milito y su postura con Érick Gutiérrez

En el cierre de la fase regular y ante la gran cantidad de bajas, Gabriel Milito y su postura con Érick Gutiérrez. “Nosotros conformamos un plantel donde hubo jugadores que les tocó salir y otros que les tocó llegar como sucede en cualquier equipo del mundo. Siempre que se abre el periodo de descanso, uno analiza y resuelve. En esa toma de decisiones puede haber aciertos y desaciertos, pero uno busca lo mejor para el club”, reveló. De esta manera, no es casualidad que no haya convocado a Eduardo García.