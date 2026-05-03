Las Chivas de Gabriel Milito no jugó su mejor partido ante Tigres y perdió por 3-1 en la ida de los Cuartos de Final de la Liguilla. Tras lo sucedido el Estadio Universitario, Guido Pizarro advirtió a su jugadores y afición al señalar que no ganaron nada y que deben estar concentrados para la vuelta contra Nashville y ante el Guadalajara.

Luego de lo vivido en el Volcán todos fanáticos rojiblancos van a esperar que en el Estadio Akron haya un equipo que vaya en busca de los dos goles desde el silbatazo inicial. Especialmente porque con el manejo de balón el Rebaño Sagrado logró marcar la diferencia ante plantillas más poderosas como sucedió contra Cruz Azul y Toluca.

Tras la victoria de Tigres ante Chivas, Guido Pizarro afirmó que su equipo se llevó una merecida ventaja de local. Sin embargo, advirtió al conjunto auriazul al señalar que no han ganado nada y que deben seguir enfocados.

Guido Pizarro afirmó Tigres se llevó una merecida victoria ante Chivas. (Foto: IMAGO7)

“Sabíamos el potencial que tenía nuestro equipo, sabíamos que en esta instancia entrenar en la liguilla es un torneo aparte. Recién van 90 minutos. No tenemos que sacar el foco ahora el martes, después pensar en la vuelta. No hemos conseguido nada. Ahora a descansar, hoy fue un buen partido. Ahora descansar y pensar en el siguiente”, afirmó el entrenador argentino.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas vs. Tigres por la vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026?

La vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026 entre Chivas y Tigres se llevará adelante el próximo sábado 9 de mayo en el Estadio Akron. El partido está pactado para jugarse a las 19:07 del Centro de México.