A lo largo de los últimos años se ha hablado de las grandes diferencias que existen entre la rama masculina y femenina en el fútbol mexicano. En las últimas horas, Chivas y la Liga MX vuelven a quedar en el centro de la tormenta debido a que Janelly Farías denunció excesos y abusos en el balompié nacional. Todo indicaría que lo que vivió sucedió cuando era jugadora del Guadalajara.

En Sobreviviendo al Fútbol Femenil, el cual fue publicado en 2022, la exjugadora del Rebaño Sagrado detalló cómo hubo un cuerpo técnico que se emborrachaba con el equipo, que manipuló a sus compañeras para que estuvieran en su contra y que llegaron a ver videos en los que andaba desnuda en un table dance. En el extracto que circula en redes sociales, habla de los asados que organizaba uno de los equipos técnicos.

“Escuché de noches en las que los entrenadores se ponían ebrios con el equipo. Al parecer, uno de ellos solía decir: “¿Ven quién es la única que no está aquí? ¿Se dan cuenta que Janelly cree que es mejor que ustedes?” Él era un manipulador, y funcionó”, escribió.

Y agregó: “La mayoría del equipo estaba bajo su control y parecían haber pasado de la etapa de abuso a la etapa de admirar al abusador. En una ocasión fueron a un table dance en donde se puso muy ebrio y tenía los pantalones abajo, al lado de algunas de sus jugadoras (después saldría a la luz un video de esto). Nada de eso estaba bien. Luego, otras cosas terribles sucedieron. Y finalmente, cruzaron cada límite ético que había”.

¿Pudo suceder en Chivas?

La gran pregunta que surge es si esta situación que vivió Janelly Farías fue cuando era jugadora de Chivas Femenil. La duda se mantiene porque el 26 de julio de 2022 la periodista Beatriz Pereyra reveló en Proceso que una futbolista del Guadalajara denunció a la directiva comandada por Nelly Simón que Villa Zevallos organizaba asados, mismo evento que reveló Farías en su libro, para emborracharse con su equipo.

“La futbolista también informó a su directiva que Villa Zevallos organizaba asados con esas mismas jugadoras en los que se emborrachaba con ellas. Haber dado a conocer estos hechos ocasionó que la jugadora terminara por irse a otro club, pues ya no soportaba la presión”, reportó hace cuatro años Pereyra.



En el mismo reporte, Nelly Simón reveló que hubo una investigación y que ninguna jugadora denunció abuso sexual. “Recibimos la queja, investigamos, escuchamos a todos los implicados y accionamos en función de los protocolos internos (…) Hablamos con el director técnico. El profesor Ramón Villa Zevallos aceptó su culpa. Después hablamos con las jugadoras involucradas y ellas lo defendieron y se responsabilizaron al 100% de los hechos. Es por ello que en menos de 48 horas fue removido de su cargo. Me gustaría aclarar que en ningún momento se reportó algo relacionado a temas de acoso sexual; todo giró en torno a indisciplinas y actitudes que no van con los valores que busca el club”, respondió la directiva rojiblanca.