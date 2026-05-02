Chivas fue el equipo más poderoso de todo el Clausura 2026; sin embargo, un bajón futbolístico en la recta final del campeonato ocasionó que descendieran al segundo lugar de la tabla de posiciones, por lo que muchos especialistas fueron perdiendo confianza en el Rebaño.

Es por eso que los comentaristas de TV Azteca, Christian Martinoli y Luis García, analizaron las series de Cuartos de Final, en donde inclusive el narrador dio su pronóstico para las llaves, lanzando su veredicto para cuál sería la Final del torneo de Liga MX.

“Está clarísimo que Tigres, en un escenario que no tenía contemplado, se le voltea la tortilla y no es que vaya a caminar y meterle 8 goles a Guadalajara, pero automáticamente se vuelve, en una eliminatoria con Chivas completo, habría sido mucho más candidato a pasar a la siguiente ronda. Hoy, los dinares están del lado de Tigres“, explicó el Doctor en su canal de YouTube.

Por su parte, Christian Martinoli lanzó sus pronósticos para los Cuartos de Final, en donde vislumbra que Chivas caiga eliminado frente a los felinos porque no perdieron a ningún jugador por el Tricolor, además de que los rojiblancos cedieron a 5 elementos.

El Deus piensa que avanzarán Tigres sobre el Guadalajara; Pumas eliminará al América, Cruz Azul hará lo propio frente al Atlas y Toluca se impondrá al Pachuca.

¿Cuál sería la Final según Christian Martinoli?

El narrador más importante de los medios deportivos en la Liga MX, lanzó sus pronósticos para la Liguilla, en donde consideró que la Final será entre Toluca y Tigres, repitiendo la de la edición anterior en donde los escarlatas consiguieron el bicampeonato.