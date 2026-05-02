Finalizada la fase regular del Clausura 2026, la Liga MX ingresa en su etapa decisiva. Las Chivas de Guadalajara debutarán en los cuartos de final de la Liguilla enfrentándose a Tigres UANL en condición de visitante. Gabriel Milito deberá rearmar el once inicial tras las bajas por convocatoria a la Selección Mexicana.

Dos de las mejores plantillas del futbol mexicano se medirán en el Estadio Universitario, donde los Felinos ya se impusieron por 4-1 durante la fase regular. En esta oportunidad, Tigres llega con algo más de desgaste tras su reciente participación en la Concachampions, mientras que el Guadalajara ya no cuenta con los cinco seleccionados que fueron llamados por Javier Aguirre.

Con cambio de portero incluído, Chivas recuperará a José Castillo y Ángel Sepúlveda, mientras que perderá a Daniel Aguirre y aparentemente, también a Hugo Camberos. La buena noticia es que finalmente no perdió a Richard Ledezma, quien no integró la lista de convocados del Tri.

Alineación de Chivas vs. Tigres

Óscar Whalley

Miguel Gómez

José Castillo

Diego Campillo

Miguel Tapias

Bryan González

Richard Ledezma

Fernando González

Omar Govea

Efraín Álvarez

Ángel Sepúlveda

DT: Gabriel Milito

Alineación de Tigres vs. Chivas