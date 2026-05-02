Finalizada la fase regular del Clausura 2026, la Liga MX ingresa en su etapa decisiva. Las Chivas de Guadalajara debutarán en los cuartos de final de la Liguilla enfrentándose a Tigres UANL en condición de visitante. Gabriel Milito deberá rearmar el once inicial tras las bajas por convocatoria a la Selección Mexicana.
Dos de las mejores plantillas del futbol mexicano se medirán en el Estadio Universitario, donde los Felinos ya se impusieron por 4-1 durante la fase regular. En esta oportunidad, Tigres llega con algo más de desgaste tras su reciente participación en la Concachampions, mientras que el Guadalajara ya no cuenta con los cinco seleccionados que fueron llamados por Javier Aguirre.
Con cambio de portero incluído, Chivas recuperará a José Castillo y Ángel Sepúlveda, mientras que perderá a Daniel Aguirre y aparentemente, también a Hugo Camberos. La buena noticia es que finalmente no perdió a Richard Ledezma, quien no integró la lista de convocados del Tri.
Alineación de Chivas vs. Tigres
- Óscar Whalley
- Miguel Gómez
- José Castillo
- Diego Campillo
- Miguel Tapias
- Bryan González
- Richard Ledezma
- Fernando González
- Omar Govea
- Efraín Álvarez
- Ángel Sepúlveda
- DT: Gabriel Milito
Alineación de Tigres vs. Chivas
- Nahuel Guzmán
- Jesús Garza
- Joaquim
- Jesus Angulo
- Francisco Reyes
- Fernando Gorriarán
- Rómulo
- Diego Lainez
- Juan Brunetta
- Ángel Correa
- Rodrigo Aguirre
- DT: Guido Pizarro