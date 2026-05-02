ElClub Deportivo Guadalajara ya se encuentran en Monterrey para encarar el primer capítulo de los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2026, donde se enfrentarán a Tigres en la cancha del Estadio Universitario.

El Rebaño Sagrado arribó con plantel mermado, debido a la ausencia de cinco futbolistas convocados a la Selección Nacional. Además, aunque Daniel Aguirre realizó el viaje con el equipo, no podrá ser considerado para esta serie ante los “Felinos”.

Hugo Camberos es otro de los futbolistas que, debido a una sobrecarga muscular, está prácticamente descartado para el encuentro frente al conjunto pertenecientea San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Cabe mencionar que la afición del Rebaño Sagrado se dio cita desde la tarde afuera del hotel de concentración para brindarle el apoyo a cada uno de los jugadores rojiblancos.

Sin embargo, los elementos del Club Deportivo Guadalajara no se detuvieron a saludarlos, pues pasaron a descansar y a cenar para encarar el primer capítulo contra Tigres.

¿Cuándo se juega el Tigres vs. Chivas?

El partido de Ida de los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2026 se disputará este sábado 2 de mayo en el Estadio Universitario, en punto de las 21:15 horas (tiempo del centro de México), con transmisión a través de Azteca Deportes y Fox One.