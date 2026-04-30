El año de Armando González tuvo todos los condimentos de una temporada consagratoria, pero no el final soñado. Con 12 goles, la Hormiga fue el gran referente ofensivo de Chivas durante el Clausura 2026, pero su cierre le pasó factura: encadenó cuatro partidos sin convertir frente a Tigres, Puebla, Necaxa y Tijuana, por lo que se quedó sin el bicampeonato de goleo, pues Joao Pedro del Atlético San Luis llegó a 14 tantos. Para colmo, su convocatoria al Mundial lo marginará de la Liguilla, bajando el telón de su semestre como rojiblanco antes de tiempo.

En paralelo, lo que también quedó trunco fue el asalto a uno de los récords más emblemáticos del club. El histórico registro de Jaime Pajarito García, vigente desde la temporada 1980-81, se mantuvo intacto. Aquella marca de 27 goles en un mismo año futbolístico volvió a resistir, pese a que la Hormiga González llegó a estar a apenas tres tantos de igualarla, con cuatro partidos por delante, en los que no pudo anotar. Por ende, 45 años después, el récord de Pajarito sigue firme en la historia rojiblanca.

Lo más llamativo es que ni siquiera el propio protagonista de ese récord se aferraba a él. En más de una ocasión, Jaime Pajarito expresó públicamente su deseo de que alguien pudiera superarlo, y veía en la Hormiga González al candidato ideal para lograrlo. El contexto era inmejorable: continuidad, confianza y un buen momento colectivo que lo ponía como la gran carta ofensiva del equipo.

Sin embargo, el desenlace fue otro. La sequía en el tramo final no solo frenó su carrera hacia el récord, sino que también le costó caro en lo inmediato. La Hormiga dejó escapar el título de goleo y, con ello, la posibilidad de firmar el primer bicampeonato de goleo en la historia de Chivas, un logro que también hubiera tenido peso propio más allá de cualquier comparación histórica.

¿Quién fue Jaime Pajarito?

Jaime Pajarito García fue un delantero mexicano histórico de Chivas durante finales de los 70 y los 80, recordado por su capacidad goleadora y su potencia en el juego aéreo. Más allá de haber sido campeón con el club en la temporada 1986-87, su mayor legado quedó en los números: en la campaña 1980-81 firmó 27 goles en un mismo año futbolístico, una marca que con el paso del tiempo se convirtió en uno de los récords más emblemáticos —y difíciles de romper— en la historia rojiblanca.