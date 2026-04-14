Armando González está muy cerca de hacer historia ya que se encuentra a solo tres goles de igualar el récord que impuso Jaime Pajarito en la temporada 1980-1981 como el jugador de Chivas con más anotaciones en una sola campaña.

Esta marca, que se ha mantenido intacta durante 45 años está en serio peligro gracias a la “Hormiga” González, quien en la Temporada 2025-2026 suma 24 anotaciones a falta de tres fechas por terminar la Fase Regular del Torneo Clausura.

Sin embargo, en entrevista con ESTO, Jaime Pajarito le dio un consejo claro a Armando González, actual goleador del Club Deportivo Guadalajara, para que pueda dar el salto y consolidarse en el máximo nivel del futbol.

“Él ahorita de cuatro mete una, él de cuatro tiene que meter tres para ser un sobresaliente, porque el margen de error en el ser humano es un 30 por ciento”, mencionó.

Armando González está cerca de igualar la marca de Jaime Pajarito.

No obstante, Jaime Pajarito reconoció el talento de Armando González, describiéndolo como un futbolista sano y que tiene mucho potencial para brillar en su carrera.

¿Cómo va Armando González en la tabla de goleo del Clausura 2026?

Armando González se encuentra empatado con Joao Pedro en la tabla de goleo del Torneo Clausura 2026 con 12 tantos cada uno a falta de jugarse tres jornadas de la Fase Regular, donde Chivas cerrará ante Puebla, Necaxa y Tijuana.