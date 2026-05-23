El Rebaño Sagrado mostró su pesar por el fallecimiento de Javier de la Torre Menchaca.

El Club Deportivo Guadalajara atraviesa un momento de tristeza tras darse a conocer el fallecimiento de Javier de la Torre Menchaca, miembro de una de las familias más emblemáticas y trascendentales en la historia del balompié azteca.

Javier de la Torre Menchaca pertenecía a una familia con enorme tradición dentro del futbol mexicano, al ser hermano de Eduardo “Yayo” de la Torre, histórico exfutbolista y entrenador, además de familiar cercano de Néstor de la Torre y José Manuel “Chepo” de la Torre, quienes también dejaron huella como jugadores, directivos y entrenadores campeones.

“El Club Deportivo Guadalajara lamenta el sensible fallecimiento del Sr. Javier de la Torre Menchaca, hijo de nuestro ex director técnico, el Ing. Javier de la Torre, y hermano de Eduardo ‘Yayo’ de la Torre”, compartió el Rebaño Sagrado en sus redes sociales.

La FMF expresó sus condolencias

Las autoridades del balompié nacional emitieron un pronunciamiento oficial para unirse a la pena que embarga a los deudos.

“La Federación Mexicana de Futbol (FMF) lamenta profundamente el sensible fallecimiento de JAVIER DE LA TORRE MENCHACA, hermano de Eduardo “Yayo” de la Torre, quien fue auxiliar técnico de la Selección Nacional de México. Nuestras más sinceras condolencias y nos unimos a la pena que embarga a su familia y amigos en este difícil momento”.