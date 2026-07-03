Las Chivas continúan con su preparación rumbo al Torneo Apertura 2026 y este viernes afrontarán un compromiso de pretemporada ante Correcaminos, en un partido que le servirá a Gabriel Milito para evaluar el funcionamiento colectivo, el desempeño de los refuerzos y el estado físico de la plantilla.
Chivas vs. Correcaminos
Chivas vs. Correcaminos: EN VIVO los detalles del partido de pretemporada rumbo al Apertura 2026
Sigue en vivo todos los detalles del partido entre Chivas y Correcaminos, el primer compromiso de pretemporada del Rebaño rumbo al Apertura 2026.
Alineación confirmada de Chivas
Con este once, Gabriel Milito enfrentará a Correcaminos.
¡Bienvenidos, Chivahermanos!
Chivahermanos, arrancamos con las acciones del partido amistoso entre el Club Deportivo Guadalajara y Correcaminos de cara al Torneo Apertura 2026.
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