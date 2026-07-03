Sigue en vivo todos los detalles del partido entre Chivas y Correcaminos, el primer compromiso de pretemporada del Rebaño rumbo al Apertura 2026.

Las Chivas continúan con su preparación rumbo al Torneo Apertura 2026 y este viernes afrontarán un compromiso de pretemporada ante Correcaminos, en un partido que le servirá a Gabriel Milito para evaluar el funcionamiento colectivo, el desempeño de los refuerzos y el estado físico de la plantilla.