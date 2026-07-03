Chivas está a solo unas horas de disputar su primer partido de preparación rumbo al Apertura 2026, cuando visite a Correcaminos en el Estadio Marte R. Gómez, en un encuentro que servirá para comenzar a conocer las primeras decisiones de Gabriel Milito de cara al nuevo semestre. Sin embargo, el partido ya iniciará con ciertas dudas, debido a que la lista de convocados dejó una ausencia que llamó poderosamente la atención de la afición rojiblanca.

Hugo Camberos por fin podría encontrar un lugar en el esquema de Milito.

Y es que Hugo Camberos no fue incluido entre los jugadores convocados para el compromiso de esta noche, una situación que inmediatamente generó dudas entre los seguidores del Guadalajara. Cabe recordar que no es un secreto que al juvenil le ha costado ganarse un lugar bajo el mando de Gabriel Milito, por lo que muchos comenzaron a preguntarse si iniciaría el Apertura 2026 completamente fuera de los planes del estratega argentino.

Sin embargo, todo apunta a que su ausencia obedece a una cuestión física y no deportiva. Durante la etapa de trabajo en playa de la pretemporada, Camberos habría presentado algunas molestias que comunicó al cuerpo técnico, por lo que la decisión habría sido no arriesgarlo en este amistoso para que pueda llegar en las mejores condiciones al debut del Guadalajara frente al Toluca en la Jornada 1 del Apertura 2026.

Esta situación también coincide con la decisión del propio Hugo Camberos de permanecer en Chivas para pelear por un lugar con Gabriel Milito, pese a que existieron opciones para salir a otros equipos de la Liga MX. Eso sí, el panorama podría ser distinto si llega una oferta importante desde Europa, donde el atacante ha despertado interés desde hace varios meses, aunque hasta ahora ninguna propuesta ha convencido al Guadalajara para negociar su salida.

Hugo Camberos tuvo muy pocos minutos en el Clausura 2026

Aunque el semestre pasado ya no tuvo que ausentarse por compromisos con la Selección Mexicana Sub-20, Hugo Camberos siguió teniendo muy poca participación con el Primer Equipo. El canterano disputó únicamente 207 minutos repartidos en nueve partidos, aunque supo aprovechar cada oportunidad al marcar dos goles durante el Clausura 2026, dejando claro que puede ser un futbolista desequilibrante cuando tiene continuidad.