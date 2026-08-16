El Guadalajara venía con una seguidilla de resultados adversos, por lo que era necesaria una victoria que le sacudiera la presión para corregir durante la semana bajo la tutela de Gabriel Milito.

Chivas es el club más grande e importante de México, de eso no cabe duda; sin embargo, pese a la eterna presión que se vive dentro del club, para el partido contra Santos Laguna se venía cargando un peso extra en los hombros de Gabriel Milito y los futbolistas por la eliminación de la Leagues Cup y la falta de contundencia.

Los Guerreros de la Comarca no escatimaron en su esfuerzo, se apegaron a su plan de juego que consistió en destruir los intentos de los delanteros del Guadalajara, así como sobrepoblar el centro del campo para nulificar a los creadores de futbol ofensivo. Afortunadamente para los tapatíos, un error en la defensa Albiverde bastó para poder abrir el marcador y salir con los tres puntos.

Faltó futbol, pero sobraron “huevos”

Chivas estuvo lejos de tener su mejor desempeño en el terreno de juego, pese a que buscaron replicar la fórmula que les ha dado éxito durante los meses recientes; sin embargo, con un equipo tan agazapado, era difícil encontrar espacios para atacar.

Santos también tuvo aproximaciones de peligro, pero hubo intervenciones cruciales del Tala Rangel, así como de defensores como Luis Romo, Richy Ledezma y Diego Campillo que fueron claves para mantener el cero, demostrando que el Rebaño es un equipo que también sabe responder en momentos de máxima tensión.

Ningún futbolista de Chivas escatimó esfuerzos, TODOS corrieron, TODOS se entregaron, TODOS se mataron.

Cantera, otra vez la llave para encontrar la luz

Independientemente de que Gabriel Milito está tratando de recuperar la mejor versión futbolística de varios elementos, la realidad es que el equipo demuestra un incremento de nivel cada que ingresa Santiago Sandoval, en donde de inmediato exigió a Carlos Acevedo y quien posteriormente recibió la falta para el penalti que fue definitorio.

Se acabó la ‘Piojo-Dependencia’

Roberto Alvarado es el jugador más importante, no solo por su talento y liderazgo, sino por el gran momento que vive; sin embargo, le costó mucho lucir en el duelo contra Santos, en donde el trabajo colectivo fue la clave para ir incrementando el nivel poco a poco, en donde por fin otro jugador anotó en el torneo.

Las calificaciones de los jugadores de Chivas contra Santos Laguna

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Xolos?

El próximo partido del Guadalajara en el Apertura 2026 se disputará el próximo sábado 22 de agosto cuando reciban en la cancha del Estadio Akron a los Xolos de Tijuana, partido que está pactado a disputarse en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México.